'सतर्क राहा', उपोषण सोडल्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया; तर केंद्र सरकारकडून कोणत्या 3 अटी मान्य?

दिल्लीतील जंतरमंतरवरून नीट पेपरफुटी प्रकरणी दोषींवर कारवाईसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक बेमुदत उपोषण सुरु केलं होतं. गेल्या 26 दिवसांपासून सोनम वांगचुक हे उपोषणावर होते. त्यांची प्रकृती खराब झाल्यामुळे त्यांना शनिवारी 18 जुलैला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर हरियाणातील गुरुग्राम मेदांता रुग्णालयात जे. पी. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि इतर काही नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चानंतर आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या तीन अटी मान्य केल्यानंतर सोनम यांनी उपोषण मागे घेतले.
26 दिवसांनी उपोषण सोडल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पहिली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी रुग्णालयातील दोन आणि एक आंदोलन स्थळाचा फोटो शेअर केला आहे. ज्यामध्ये . पी. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि इतर काही नेते त्यांच्यासोबत दिसत आहेत. त्यांनी उपोषण का सोडलं मागील कारण त्यांनी या पोस्टमधून स्पष्ट केलं आहे.
सोनम वांगचुक यांनी या पोस्टमध्ये लिहिलंय की, केंद्रीय मंत्री श्री. जे. पी. नड्डा, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि लेह लडाखच्या सर्वोच्च समितीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत मी २६ दिवसांनंतर अखेर माझे उपोषण सोडले. यापूर्वी विविध राजकीय पक्षांच्या ६५ खासदारांनी मला भेट देऊन किंवा पत्रांवर स्वाक्षरी करून उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले होते. देशात संभाव्य हिंसाचाराची शक्यता लक्षात घेऊन आणि विविध अटींवर दीर्घ वाटाघाटींनंतर हे करण्यात आले. मी लवकरच एका वेगळ्या व्हिडीओमध्ये या अटी सविस्तरपणे स्पष्ट करेन. दरम्यान, मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की, कुठेही कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार होऊ न देण्यासाठी अत्यंत सतर्क राहा.
Just now in the presence of Union Ministers Sh. JP Nadda, Dr. Jitendra Singh and the senior leaders of Apex Body of Leh Ladakh I finally broke my fast after 26 days. Earlier 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging me to break… pic.twitter.com/RFCet7Oksy— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 23, 2026
त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे सकाळी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर व्हिडीओ शेअर करत एक खास संदेश देशवासियांना दिला आहे. यात ते म्हणाले की, अयशस्वी परीक्षा पद्धतीमधील जबाबदारीच्या मुद्द्यावर भारतीय संसदेत चर्चा केली जाईल, असे सरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनंतर आपले उपोषण संपवले. सरकारने असेही आश्वासन दिले आहे की, नुकत्याच झालेल्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटीत आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीयांना पुरेशी नुकसान भरपाई दिली जाईल आणि शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी व तरुणांवर कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही.
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
ज्यावेळी रात्री सोनम वांगचुक यांना भेटण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह रुग्णालयात गेले तेव्हा त्यांनी तीन अटी मान्य केल्यात. जेपी नड्डा यांनी सोनम वांगचुक यांना सरकारचे संपूर्ण आश्वासन वाचून दाखवल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं. कोणत्या आहेत केंद्र सरकारने 3 महत्वाच्या अटी मान्य पाहूयात.
Mr. Sonam Wangchuk has ended his fast after Union Ministers Shri JP Nadda and Shri Jitendra Singh met him at Medanta Hospital, Gurugram, and assured him of the government's commitment to address the concerns.— BJP (@BJP4India) July 23, 2026
Shri JP Nadda said:
“The government is positive on not registering… pic.twitter.com/lVSr83Af8y
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया दिली. 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी वांगचुक यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेण्याचे आणि लवकरात लवकर पूर्वीप्रमाणे निरोगी होण्याचे आवाहन केले.
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पक्ष (CJP) यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी 28 जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी