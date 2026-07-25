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केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काय म्हणाले सोनम वांगचुक? जाणून घ्या प्रतिक्रिया

नीट (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. यावरती सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी त्यांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 25, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:52 PM IST
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काय म्हणाले सोनम वांगचुक? जाणून घ्या प्रतिक्रिया
Image Credit: धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit: X)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काय म्हणाले सोनम वांगचुक? जाणून घ्या प्रतिक्रिया
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