/केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर काय म्हणाले सोनम वांगचुक? जाणून घ्या प्रतिक्रिया

NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणावरून वाढलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी हा निर्णय "लोकशाहीचा विजय" असल्याचे सांगत आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, नागरिक आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे अभिनंदन केले.
सोनम वांगचुक यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, 'हा लोकशाहीचा विजय आहे... थेट लोकशाही... जी रस्त्यांवरून साकारली आहे. हा शांतता, संयम आणि चिकाटीचा विजय आहे. CJP आणि देशातील 'जनरेशन झेड' (Gen Z) यांचे अभिनंदन; तसेच भीती आणि भीतीची भीतीही झटकून टाकून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून एकवटलेल्या सर्व नागरिकांचे आभार. जबाबदारी निश्चितीकडून आता सुधारणांकडे...'
या पोस्टसह त्यांनी देशातील Gen Z तरुणांचे तसेच भीतीवर मात करून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांचे विशेष आभार मानले. आता केवळ जबाबदारी निश्चित करण्यावर न थांबता शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची प्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे आहे. असेही ते म्हणाले आहेत आणि या वक्तव्याची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे.
IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026
direct democracy... straight from the streets.
It's a victory of peace, patience & persévérance.
Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R
दरम्यान, NEET-UG परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांवरून गेल्या अनेक आठवड्यांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी आंदोलन करत होते. या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी होती. धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केल्याची माहिती दिली. देशभरात, विशेषतः दिल्लीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी विद्यार्थी आणि युवकांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात नमूद केले.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या X (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरून राजीनाम्याची घोषणा केली. सरकार आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांच्यातील तिसऱ्या फेरीच्या चर्चेपूर्वी काही तास आधी ही घोषणा करण्यात आली, त्यामुळे या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.