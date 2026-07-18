/इरोम शर्मिला, जी.डी अग्रवाल ते सोनम वांगचूक...; भारतातील आमरण उपोषणांचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे बेमुदत उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात दाखल केले आहे. परीक्षेतील अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांनी राजीनाम्याचे शस्त्र उगारले आहे. तब्बल 21 दिवसांहून अधिक काळ ते उपोषणाला बसले आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणानंतर भारतातील गाजलेली उपोषण कोणती यावर एक नजर टाकूया.
भारतात उपोषण जनआंदोलनाचे एक प्रभावी लोकशाही शस्त्र मानले जाते. उपोषणाच्या माध्यमातून जनतेच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जातात. भारतात आमरण उपोषणाचा इतिहास अत्यंत प्रेरणादायी राहिला आहे. आंदोलनाचे साधन म्हणून उपोषणाकडे पाहिलं जातं. भारतातील ऐतिहासिक उपोषणांची माहिती घेऊयात.
इरोम शर्मिला यांनी तब्बल 16 वर्ष उपोषण केले. नोव्हेबंर 2000 ते ऑगस्ट 2016पर्यंत त्यांनी चिकाटीने लढा दिला. मणिपूरमध्ये लागू असलेल्या सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा विरोधात त्यांनी उपोषण केले. इरोम शर्मिला यांना मणिपूरच्या लोहकन्यादेखील म्हटले जाते. सक्तीने नाकवाटे अन्न दिले जात असतानाही त्यांनी हा लढा चालू ठेवला होता. हे केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात प्रदीर्घ उपोषण मानले जाते.
स्वामी निगमानंद यांनी हरिद्वार येथून उपोषणाला सुरुवात केली होती. तब्बल 115 दिवस त्यांनी उपोषण केले. 19 फेब्रुवारी 2019 रोजी आमरण उपोषण सुरू केले होते. हरिद्वार जवळील गंगा नदीच्या पात्रात होणारे अवैध खाणकाम आणि दगड उत्खनन यामुळे नदीचे प्रदूषण आणि नुकसान होत होते. याला कायमचा आळा घालण्यासाठी स्वामी निगमानंद यांनी मातृ सदन, हरिद्वारच्या माध्यमातून 'गंगा बचाव' आंदोलन सुरू केले होते. मात्र प्रकृती खालावल्याने 13 जून रोजी 2011 रोजी त्यांचे निधन झाले.
आयआयटी'चे माजी प्राध्यापक आणि पर्यावरणवादी जी. डी. अग्रवाल (स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद) यांनी गंगा नदीच्या संवर्धनासाठी आणि नदीच्या प्रवाहाला मुक्त करण्यासाठी आमरण उपोषण केले होते. त्यांनी तब्बल 111 दिवस उपोषण केले. 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी उपोषणादरम्यानच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
भगतसिंह यांनी 14 जून 1929 रोजी लाहोर आणि मियानवाली तुरुंगात उपोषण सुरू केले. हे उपोषण 116 दिवस चालले. भारतीय राजकीय कैद्यांना ब्रिटिश कैद्यांप्रमाणेच वागवले जावे. त्यांना उत्तम अन्न, स्वच्छ कपडे, शिक्षणाची संधी दिली जावी अशी त्यांची मागणी होती. 5 ऑक्टोबर 1929 रोजी काँग्रेस नेत्यांच्या आग्रहावरुन त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटीश तुरुंगात भारतीय कैद्यांना राजकीय कैद्यांचा दर्जा मिळावा व सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी त्यांनी 13 सप्टेंबर 1929 रोजी बंगालयेथून ऐतिहासिक उपोषण सुरू केले होते. सलग 63 दिवस उपोषण केल्यानंतर त्यांचे निधन झाले होते.
पोट्टी श्रीरामुलू यांनी 19 ऑक्टोबर 1952 रोजी आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. तेलगू भाषिक लोकांसाठी स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी उपोषणाचे शस्त्र उगारले होते. 56 दिवसांच्या प्रदीर्घ उपोषणानंतर 15 डिसेंबर 1952 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने स्वतंत्र आंध्र राज्याची घोषणा केली.
महात्मा गांधींनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि सामाजिक सुधारणांसाठी एकूण 18 उपोषणे केली. गांधीजींनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठे 21 दिवसांचे उपोषण 1933 साठी केले होते. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि आत्मशुद्धीसाठी त्यांनी हे उपोषण केले होते.
2011 मध्ये देशात कडक 'लोकपाल' कायदा लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीत 13 दिवस आमरण उपोषण केले होते. या जनआंदोलनाचा मोठा परिणाम होऊन अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या.
पर्यावरणवादी आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक हे नीट परीक्षेतील अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गेल्या 21 दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. परीक्षांमधील या कथित अनियमिततेची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी त्यांनी केली आहे.