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इरोम शर्मिला, जी.डी अग्रवाल ते सोनम वांगचूक...; भारतातील आमरण उपोषणांचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा

भारतातील सर्वात दीर्घ काळ चाललेले उपोषण आणि कोणी हा लढा दिला याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:08 PM IST
इरोम शर्मिला, जी.डी अग्रवाल ते सोनम वांगचूक...; भारतातील आमरण उपोषणांचा इतिहास अंगावर काटा आणणारा
Image Credit: India longest fasts (Photo: AI Photo)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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