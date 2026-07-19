'सोनम वांगचुक उद्याच उपोषण मागे घेतील पण सरकार...', पत्नी गीतांजली आंग्मो यांचे मोठे विधान

लडाखमधील पर्यावरण संवर्धन, स्थानिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण आणि प्रशासनाशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी सरकारने चर्चेसाठी सकारात्मक पाऊल उचलल्यास सोनम वांगचुक आपले उपोषण संपवण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे देशभराचे लक्ष लागले असून, सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गीतांजली आंग्मो यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारकडून अधिकृत चर्चेचे निमंत्रण मिळाले आणि मागण्यांवर सकारात्मक संवाद सुरू झाला, तर सोनम वांगचुक उपोषण मागे घेण्याचा विचार करू शकतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, आंदोलनाचा उद्देश संघर्ष नव्हे, तर संवादातून तोडगा काढणे हा आहे. त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या पर्यावरणाचे संरक्षण, स्थानिक लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण, संविधानातील सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत (Sixth Schedule) संरक्षण आणि स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार देण्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या मते, या मागण्या केवळ लडाखपुरत्या मर्यादित नसून, तेथील सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक अस्तित्वाशी संबंधित आहेत.
दीर्घकाळ उपोषण सुरू असल्याने सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीवर नियमित लक्ष ठेवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. कुटुंबीयांनीही त्यांच्या आरोग्याची काळजी व्यक्त केली असून, लवकरात लवकर चर्चेतून मार्ग निघावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला विविध सामाजिक संस्था, पर्यावरणप्रेमी, विद्यार्थी आणि नागरिकांकडून पाठिंबा मिळत आहे. सोशल मीडियावरही त्यांच्या मागण्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी लडाखच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि स्थानिकांच्या हक्कांसाठी केंद्र सरकारने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारकडून पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये अधिकृत चर्चा झाल्यास या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, या संदर्भात सरकारकडून अद्याप कोणतीही अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. गीतांजली आंग्मो यांच्या विधानानंतर आंदोलनाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याची तयारी दोन्ही बाजूंनी दिसून आल्यास उपोषण समाप्त होण्याची शक्यता वाढू शकते. लडाखच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रश्नावर सर्व संबंधित पक्षांनी शांततेच्या मार्गाने पुढे जाणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.