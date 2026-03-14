केंद्र शासनाने निर्णय घेतला मागे, ‘सोनम वांगचुक’ ची जोधपूर तुरुंगातून सुटका

Sonam Wangchuk: केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने पर्यावरण कार्यकर्ता ‘सोनम वांगचुक’ यांच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमांतर्गत (NSA) त्यांना ठेवण्यात आलेली कोठडी आता तात्काळ प्रभावाने संपवण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना नवा वळण मिळाले आहे. ‘सोनम वांगचुक’ यांच्या अटकेनंतर देशभरातील अनेक सामाजिक आणि पर्यावरण विषयक गटांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यांच्या समर्थनार्थ विविध ठिकाणी चर्चा, आंदोलन आणि निवेदनांचा क्रमही सुरू होता. आता गृह मंत्रालयाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे.
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की ‘सोनम वांगचुक’ यांची हिरासत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार संपवण्यात येत आहे. या कायद्यांतर्गत सरकारला परिस्थितीनुसार व्यक्तीला ताब्यात ठेवण्याचा किंवा त्यांची हिरासत समाप्त करण्याचा अधिकार असतो. परिस्थितीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘सोनम वांगचुक’ यांना 26 सप्टेंबर 2025 रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर ते सतत हिरासत मध्येच होते. त्यांच्या अटकेनंतर विविध सामाजिक गट, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि काही राजकीय व्यक्तींनी त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या प्रकरणावर केंद्र सरकार स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचेही सांगितले जात होते.
लडाखला सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची आणि राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत ‘सोनम वांगचुक’ आंदोलन करत होते. सप्टेंबर 2025 मध्ये लेह येथे आंदोलनादरम्यान हिंसक घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेत 4 लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर काही पोलिस कर्मचारीही जखमी झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ‘सोनम वांगचुक’ यांना अटक करण्यात आली.
अटकेनंतर ‘सोनम वांगचुक’ यांच्यावर राष्ट्रविरोधी गतिविधींशी संबंधित आरोप लावण्यात आले होते. त्यांच्या भाषणाच्या अनुवादावरूनही वाद निर्माण झाला. या संदर्भात 14 मार्च 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही मुद्द्यांवर फटकारही दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
लडाखमध्ये वारंवार होणारे बंद, मोर्चे आणि निदर्शनांमुळे सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले होते. वाहतूक, व्यापार आणि स्थानिक सेवा यावरही त्याचा परिणाम दिसून आला. अनेक ठिकाणी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याची नोंदही प्रशासनाने केली होती. आता या सर्व घडामोडींमध्ये सरकारचा ताजा निर्णय पुढील परिस्थितीवर कसा परिणाम करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.