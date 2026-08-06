सोनम वांगचुक यांनी केला रुग्णालयातील 'त्या' 15 मिनिटांचा खुलासा; मंत्र्यांच्या भेटीत नेमकं काय झालं?

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. उपोषण संपवताना मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळले नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत वांगचुक यांनी सांगितले की, 26 दिवसांचे उपोषण संपवण्याच्या क्षणातील छायाचित्रे सार्वजनिक केली जाणार नाहीत, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते. मात्र काही मिनिटांतच ते फोटो वृत्तवाहिन्यांवर झळकू लागली.
वांगचुक यांच्या म्हणण्यानुसार, 23 आणि 24 जुलैच्या मध्यरात्री रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह त्यांची भेट घेण्यासाठी आले होते. उपोषण सोडण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेत त्यांनी एक स्पष्ट अट मांडली होती. त्यांच्या मते, उपोषण संपल्याची घोषणा ही केवळ सत्ताधारी पक्षाशी जोडली जाऊ नये. त्यासाठी विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी नेतेही उपस्थित असावेत, अशी त्यांची इच्छा होती. त्या आधी कोणतेही फोटो किंवा माहिती माध्यमांसमोर दिली जाणार नाही, असे मंत्र्यांनी मान्य केले होते.
वांगचुक यांनी सांगितले की, लडाखमध्ये सरकार आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत असल्यास उपोषण ज्यूस किंवा सूप देऊन संपवण्याची परंपरा आहे. मात्र हा कार्यक्रम केवळ एका राजकीय पक्षाचा वाटू नये, म्हणून त्यांनी सर्व पक्षांचा सहभाग असावा, अशी भूमिका घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या चर्चेदरम्यान उपस्थित असलेले इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) चे वरिष्ठ अधिकारीही या समजुतीचे साक्षीदार होते.
वांगचुक यांनी दावा केला की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क सुरू असतानाच एक वरिष्ठ आयबी अधिकारी घाईघाईने त्यांच्या खोलीत आले आणि उपोषण संपल्याची छायाचित्रे आधीच टीव्ही वाहिन्यांवर प्रसारित होत असल्याची माहिती दिली. हे ऐकून आपण आश्चर्यचकित झालो आणि दिलेल्या शब्दाचा भंग झाल्याची भावना निर्माण झाली, असे त्यांनी सांगितले.
उपोषण संपवण्यासाठी सरकारशी गुप्त करार केल्याच्या आरोपांनाही वांगचुक यांनी फेटाळले. "जर तडजोडच करायची असती, तर 26 दिवस उपोषण करण्याची गरज नव्हती. त्याआधीही अनेक संधी उपलब्ध होत्या," असे ते म्हणाले.
या संपूर्ण घटनेनंतर केंद्र सरकारमधील काही नेत्यांवरील आपला विश्वास कमी झाला असल्याचेही वांगचुक यांनी स्पष्ट केले.
सोनम वांगचुक यांनी 28 जून रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत उपोषण सुरू केले होते. तब्येत खालावल्यानंतर 18 जुलै रोजी पोलिसांनी त्यांना सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी याला विरोध दर्शवत, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध रुग्णालयात हलवल्याचा आरोप केला होता. यानंतर त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 21 जुलै रोजी वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले. तीन दिवसांनी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी आपले उपोषण समाप्त केले.