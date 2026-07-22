/....तर मी आजच उपोषण सोडणार, सोनम वांगचुक यांनी केलं जाहीर; रुग्णालयातील पहिला व्हिडीओ समोर

नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी रुग्णालयातून व्हिडीओ शेअर केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवत सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केलं होतं. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा 25 वा दिवस आहे. रुग्णालयातून शेअर केलेल्या व्हिडीओत त्यांनी आपल्या प्रकृतीची माहिती दिली असून, आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल हे सांगितलं आहे.
व्हिडीओत ते सांगत आहेत की, त्यांच्या उपोषणाचा आज 25 वा दिवस असून आतापर्यंत त्यांचे वजन सुमारे 11 किलोग्रॅमने घटले आहे. तसंच, विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर करण्यात आलेला बळाचा वापर आणि त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे याबाबत सरकारने आश्वासन दिल्यास, आजच उपोषण मागे घेण्यास आपण तयार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
ABHI BHI ZINDA HUN.... DAY 25 pic.twitter.com/SnwKXMfvOO— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 22, 2026
व्हिडिओमध्ये सोनम वांगचुक सुरुवातील म्हणतात ती, "नमस्कार मित्रांनो, मी अजूनही जिवंत आहे. माझ्या उपोषणाचा हा 25 वा दिवस आहे. या 25 दिवसांत माझं वजन सुमारे 11 किलोंनी कमी झालं आहे आणि माझ्या शरीरातील स्नायूंवरील मांसही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागलं आहे. तरीही, माझी प्रकृती ठीक आहे. काल रात्री मला सफदरजंग रुग्णालयातून गुरुग्राममधील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं."
विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना ते म्हणाले, "लाठीचार्जचा सामना करावा लागूनही ज्या विद्यार्थ्यांनी शांतता राखली आणि कोणतीही हिंसा केली नाही, त्या सर्वांचे मी कौतुक करू इच्छितो. त्यांना मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिली गेली आणि दगडफेक करण्यासाठी काही विशिष्ट लोकांनाही आणले गेले होते तरीही त्यांनी संयम पाळला. हे पाहून मला खूप गहिवरून आले. त्यांच्यावर अशा प्रकारे क्रूर हल्ले होत असल्यानेच, मी माझे उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला."
सोनम वांगचुक यांनी नमूद केले की, अनेक नेत्यांनी त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. ते म्हणाले, "अनेक नेते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला उपोषण सोडण्याची विनंती केली. यात सत्ताधारी पक्षातील मंत्र्यांचाही समावेश होता. सुमारे 65 खासदारांनी एका निवेदनावर स्वाक्षरी केली आणि उपोषण थांबवून पुन्हा देशसेवेच्या कार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यासाठी ते येथे आले होते. माझीही तशीच इच्छा आहे; कारण माझे काम माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे."
सरकारला पुन्हा एकदा आवाहन करताना ते म्हणाले, "मी सरकारला विनंती करतो की, मुलांविरुद्ध अशा प्रकारे बळाचा वापर केला जाऊ नये. तसंच, त्यांच्यावर असे कोणतेही आरोप किंवा गुन्हे (FIR) दाखल केले जाऊ नयेत, ज्यांचा वापर करून पोलीस कारवाई किंवा कारावासाद्वारे त्यांना त्रास दिला जाऊ शकेल. याबाबतीत मला आश्वासन हवं आहे. जर मला लवकरात लवकर असे आश्वासन मिळाले, तर तुम्हा सर्वांचा आणि येथे उपस्थित असलेल्या नेत्यांचा मान राखून मी आज माझे उपोषण मागे घेईन. परंतु, जर असे कोणतेही आश्वासन मिळाले नाही, तर दुर्दैवाने मला हे उपोषण चालू ठेवावे लागेल. जय हिंद."