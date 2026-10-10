'उद्यापर्यंत नेत्यांची सुटका करा अन्यथा...'सोनम वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला अल्टीमेटम; पुन्हा मोठं काहीतरी घडणार?

दिल्लीतील जंतरमंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांची रविवारपर्यंत सुटका झाली नाही, तर आपण उपोषण किंवा पदयात्रा सुरू करण्याचा विचार करू, असा इशारा पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिला आहे. शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसिद्ध करत त्यांनी देशातील सद्यस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीला ‘अघोषित आणीबाणी’ असे संबोधले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातील नेत्यांना ताब्यात घेतल्याने वाद आणखी वाढला आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सोनम वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांची रविवारपर्यंत सुटका झाली नाही, तर त्यांना उपोषण किंवा पदयात्रेसारखा मार्ग स्वीकारण्याचा विचार करावा लागेल. आंदोलनापूर्वी त्यांनी सर्वांना एकजूट राखण्याचे आणि शांततेने आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, आंदोलनाशी संबंधित नेत्यांनाच ताब्यात घेतले जाईल, अशी अपेक्षा नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.
दिल्लीतील आंदोलनासाठी आलेले CJP चे नेते अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रंका यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय सुमारे १,५०० आंदोलकांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांना लवकर सोडण्यात येईल, अशी आशा वांगचुक यांनी व्यक्त केली.
वांगचुक यांनी भारतातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, लोकांना शांततेत आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘अघोषित आणीबाणी’ हा त्यांच्या परिस्थितीविषयीचा राजकीय निष्कर्ष आहे; देशात अधिकृत आणीबाणी लागू झाल्याची घोषणा नव्हे.
INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026
यापूर्वी वांगचुक यांनी 10 ऑक्टोबर रोजीच्या आंदोलनात सहभागी होऊ शकणार नसल्याचे सांगितले होते. लडाखमध्ये हिवाळ्यापूर्वी पाण्याची सुरक्षितता आणि हिमनदीच्या सरोवरांमधून अचानक पूर येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी त्यांची टीम काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. कृत्रिम हिमनद्या तयार करणे आणि हिमालयीन भागातील संभाव्य धोकादायक सरोवरांशी संबंधित उपाययोजना करणे, यासाठी सध्या लडाखमध्ये राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वांगचुक यांनी विविध संघटनांच्या नेत्यांना एकत्र राहण्याचे आणि संयमाने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. विशेषतः तरुणांनी कोणत्याही परिस्थितीत शांततापूर्ण मार्ग सोडू नये, असे त्यांनी म्हटले. महात्मा गांधी यांच्या अहिंसेच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी आंदोलनात शांतता राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. आता ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांची सुटका होते का आणि वांगचुक उपोषण किंवा पदयात्रेचा निर्णय घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.