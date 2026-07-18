Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /त्यांना तोंडातून किंवा शिरेतून..., पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर पत्नीची पोस्ट, तर मी त्या प्रत्येकाला...

'त्यांना तोंडातून किंवा शिरेतून...', पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर पत्नीची पोस्ट, 'तर मी त्या प्रत्येकाला...'

गीतांजली जे आंगमो सफदरजंग रुग्णालयात असून, त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी किंवा त्यांच्या डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय त्यांना कोणतंही औषध देऊ नये असं सांगितलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 18, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:19 PM IST
'त्यांना तोंडातून किंवा शिरेतून...', पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर पत्नीची पोस्ट, 'तर मी त्या प्रत्येकाला...'
Image Credit: दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर रुग्णालयात दाखल केलं Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'त्यांना तोंडातून किंवा शिरेतून...', पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर पत्नीची पोस्ट, 'तर मी त्या प्रत्येकाला...'
sonam wangchuk22 min ago
2
abhijeet dipke28 min ago
3
MMRDA Strengthens Last Mile Metro Connectivity by Providing Direct Access to Large Commercial and Residential Developments35 min ago
4
Lamine Yamal46 min ago
5
rohit sharma57 min ago