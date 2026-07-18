'त्यांना तोंडातून किंवा शिरेतून...', पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर पत्नीची पोस्ट, 'तर मी त्या प्रत्येकाला...'

दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरवर आंदोनल करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांना आंदोलनस्थळावरुन हटवल्यानंतर रुग्णालयात दाखल केलं आहे. यानंतर त्यांची पत्नी गीतांजली जे आंगमो व्यक्त झाल्या असून माझ्या संमतीशिवाय त्यांच्यावर कोणताही वैद्यकीय उपचार केला जाऊ नयेत असं सांगितलं आहे. परीक्षेचे पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी वांगचुक यांनी सुरू केलेल्या अनिश्चितकालीन उपोषणाचा आज 21 वा दिवस असून, तब्बल तीन आठवडे पूर्ण झाले आहेत.
त्यांना रुग्णालयात न्यायला नको होतं, असं त्यांची पत्नी गीतांजली जे आंगमो यांनी सांगितलं आहे. त्या सध्या सफदरजंग रुग्णालयात आहेत आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की, "त्यांच्याशी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी किंवा डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय त्यांना कोणतंही औषध देऊ नये".
“मी दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात आहे, जिथे (सोनम वांगचुक) यांना दाखल करण्यात आले आहे,” असं त्यांनी आपल्या एक्स पोस्टवर लिहिलं आहे. “माझी, त्यांच्या कुटुंबीयांची आणि गेल्या 20 दिवसांपासून त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असलेल्या डॉक्टरांची संमती घेतल्याशिवाय त्यांना तोंडावाटे किंवा शिरेवाटे काहीही देऊ नये,” असं त्या म्हणाल्या आहेत.
I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days.— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026
"माझ्या संमतीशिवाय त्यांना काहीही देण्यास मी मनाई करते. माझ्या संमतीशिवाय कोणताही उपचार सुरू होऊ नये. काही अनुचित प्रकार घडल्यास मी सर्वांना जबाबदार धरेन," असे आंगमो यांनी पीटीआयला सांगितले.
शुक्रवारी वांगचुक यांची प्रकृती ठीक होती, असं त्यांनी सांगितलं आहे. "काल त्यांची प्रकृती उत्तम होती. त्यांना रुग्णालयात आणण्याची गरज नव्हती. कलम 32 अन्वये हा माझा अधिकार आहे. माझ्या आणि माझ्या डॉक्टरांच्या संमतीशिवाय काहीही दिलं जाऊ शकत नाही," असे त्या म्हणाल्या.
दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे की, तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ल्यानुसार आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून वांगचुक यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.
डीसीपी (नवी दिल्ली) सचिन शर्मा यांनी सांगितलं की, "माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ल्यानुसार सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावत असल्याने, त्यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करत असताना आंदोलकांनी अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे थोडी गडबड झाली, तथापि पोलिसांनी कमालीचा संयम राखला आणि ही कारवाई सुरक्षितपणे पार पाडली. आम्ही जंतर मंतर येथील आंदोलकांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर शांततेने जागा रिकामी करावी."