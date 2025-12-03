भाजपकडून मोठी खेळी, 'सोनिया गांधीं'ना उमेदवारी; काँग्रेसला हरवण्यासाठी उतरल्या मैदानात!

Bjp Sonia Gandhi Candidate: कॉंग्रेस आणि भाजप हे देशातील सर्वात मोठे राजकीय विरोधक असलेले दोन पक्ष आहेत. दोन्ही पक्षातील देशपातळीवरील राजकीय संघर्ष आपण पाहीला असेल. देशाच्या राजकारणात कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. असाच एक ट्विस्ट आणि टर्न केरळच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. येथे भाजपकडून थेट 'सोनिया गांधी' यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
केरळच्या मुन्नार येथील भाजपच्या उमेदवाराचे नाव सोनिया गांधी असे आहे. होय, अगदी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याच नावाशी साधर्म्य असलेले हे नाव आहे. पण या दोघींचा काहीही संबंध नाही. या सोनिया या स्थानिक महिला आहेत, ज्यांचे वडील दुराई राज हे काँग्रेसचे जुन्या काळातील मोठे नेते आणि सोनिया गांधींचे खूप मोठे चाहते होते. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या मुलीचे नाव “सोनिया गांधी” ठेवले.
लग्नानंतर सोनिया यांचा राजकीय प्रवास पूर्णपणे बदलला. त्यांचे पती सुभाष हे भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत आणि सध्या पंचायत सरचिटणीस आहेत. दीड वर्षापूर्वी सोनिया यांनीही भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली होती. आता त्या पूर्णवेळ भाजप समर्थित उमेदवार म्हणून मुन्नार-मूलक्कडा वॉर्डातून निवडणूक लढवत आहेत.
समोर काँग्रेसची उमेदवार आहे मंजुळा रमेश. त्यांची मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे भाजपची सोनिया गांधी. मतदार फोनवर किंवा तोंडी ऐकतात “सोनिया गांधी निवडणुकीसाठी उभ्या आहेत” तर लगेच काँग्रेसच्या सोनिया गांधींची आठवण येते. यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो, काही मतदार चुकून भाजपच्या सोनिया गांधींनाच मत देऊ शकतात. अशा नावाच्या उमेदवारांमुळे यापूर्वीही अनेकदा जवळच्या लढतीत मत विभागली गेल्याचे स्थानिक सांगतात.
केरळमध्ये 2025 च्या ग्रामपंचायत-नगरपालिका निवडणुका दोन टप्प्यात होत आहेत: पहिला टप्पा 9 डिसेंबरला दक्षिण केरळ (तिरुवनंतपुरम ते एर्नाकुलम) तर दुसरा टप्पा 11 डिसेंबरला उत्तर केरळ (त्रिशूर ते कासारगोड)
मतदान सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत आहे. याचा निकाल 13 डिसेंबरला “ट्रेंड 2025” पोर्टलवर रिअल टाइममध्ये येतील.
काँग्रेसच्या जुन्या चाहत्याच्या मुलीने म्हणजेच सोनिया गांधी या आता भाजपचे कमळ चिन्ह घेऊन काँग्रेसला हरवण्यासाठी मैदानात उतरल्या आहेत. यामुळे मतदारांच्या मनात गोंधळ आणि काँग्रेसच्या डोक्यात टेन्शन पाहायला मिळतंय. ही निवडणूक आता फक्त स्थानिक नाही, तर देशभरात खूप चर्चेची झाली आहे.
