ममतांची घरवापसी? 30 वर्षानंतर सोनिया गांधींची सर्वात मोठी ऑफर; सोबत 'हे' पदही देण्यास तयार

Sonia Gandhi Offer to Mamata Banerjee: पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या (Trinamool Congress) अध्यक्ष ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. तृणमूल काँग्रेस पक्ष आता संपतो का काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ममता बॅनर्जींच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांनी आपला वेगळा गट तयार केला आहे. दुसरीकडे जवळपास 20 खासदारांनाही तृणमूलपासून वेगळं होण्याची तयारी सुरु केली आहे. तृणमूल पक्षाचे तुकडे होत असताना काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना मोठी ऑफर दिली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जींना तृणमूल काँग्रेस पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याची ऑफर दिली आहे. सूत्रांनुसार, सोनिया गांधींनी ममता बॅनर्जींना सांगितलं की, तुमचा पक्ष विलीन करा. याबदल्यात त्यांना काँग्रेसचं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिलं जाईल. यासह त्यांचे भाचे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना पक्षाचं महसचिव केलं जाईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या टीएमसीवरील (TMC) राजकीय हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. 'आम आदमी पार्टी'ला ज्याप्रमाणे भाजपाने त्रास दिला, तसाच त्रास त्यांनाही सहन करावा लागू शकतो असंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच त्यांच्याच पक्षातील एक गट अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात असल्याने त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण बनली आहे.
सूत्रांनुसार, सोनिया गांधी यांनी स्वतः त्यांना फोन केला होता. ममता बॅनर्जी यांनी निर्णय घेण्यासाठी काही दिवसांचा वेळ मागितला आहे.
राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचीही भेट झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 जनपथ येथे झालेली ही भेट सुमारे दीड तास चालली. ही भेट फलदायी ठरल्याचंही समजते; यात सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि पश्चिम बंगालमधील अलीकडील निवडणुका यांवर चर्चा करण्यात आली.
सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना दिलेल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस पक्षाने एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केलं आहे. 11 जून रोजी इंदिरा भवन येथे एआयसीसी (AICC) सरचिटणीस, प्रभारी आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांची बैठक होणार असल्याची घोषणा के.सी. वेणुगोपाल यांनी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील.