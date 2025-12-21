जन्मदात्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर पुढच्या 15 मिनिटांत मुलांनी केलं असं काही की पोलिसांनी केली अटक, 3 कोटीसांठी...

Thiruvallur snake bite murder: तामिळनाडूच्या तिरुवल्लूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुरुवातीला एका व्यक्तीचा साप चावून मृत्यू झाला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली मात्र या प्रकरणात पोलिसांनी चौकशी करताच या व्यक्तीच्या मृत्यूचे खरे कारण समजताच पोलिसांनाही धक्का बसला आहे. घरातील व्यक्तींनीच हत्येचा कट रचल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 56 वर्षांचे गणेशन हे एका सरकारी शाळेत लॅब असिस्टेंट पदावर कार्यरत होते. 22 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्याच घरात असताना त्यांना साप डसला. तेव्हा त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सुरुवातीला हे प्रकरण पोलिसांनाही सामान्य वाटत होतं. मात्र पोलिसांनी अधिक खोलात जावून चौकशी केल्यानंतर त्यांना काही संशयास्पद गोष्टी आढळल्या. साप चावल्यानंतर साधारणपणे लगेचच प्राथमिक उपचार किंवा जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले जाते. मात्र गणेशन यांच्या मुलांनी जवळच्या रुग्णालयात न नेता 45 मिनिटे रुग्णवाहिकेची वाट पाहिली. त्यांनी केलेला उशिर यामुळं पोलिसांचा संशय बळावला.
पोलिसांची खात्री तेव्हा पटली जेव्हा गणेशन यांच्या मृत्यूनंतर फक्त 15 ते 20 मिनिटांतच त्यांच्या मुलांनी विमा कंपनीसोबत संपर्क करुन क्लेम प्रक्रियाची माहिती विचारायला सुरुवात केली. त्यानंतर या प्रकरणी एक चौकशीसाठी एक विशेष पथक स्थापन करण्यात आले. तेव्हा समोर आले की, गणेशन यांच्या नावावर वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांच्या एकूण 11 पॉलिसी होत्या त्यातील 4 जीवन विमा आणि एकूण विम्याची किंमत 3 कोटी इतकी होती. एसआयटीने अन्य दस्तावेज, कॉल डिटेल्स आणि अन्य साक्षीदारांचे विश्लेषण केले तेव्हा ही हत्या असल्याचे समोर आले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, गणेशन यांची दोन मुलं मोहनराज आणि हरिहरन यांनी त्यांच्या मित्रांसोबत मिळून 10 दिवसांपूर्वीही हत्येचा प्रयत्न केला होता. मात्र तेव्हा ते बचावले होते. दुसऱ्यांदा आरोपींनी अधिक विषारी असलेल्या कॉमन क्रेट सापाचा वापर करुन गणेशन यांच्या मानेवर सापाने चावा घेतला. त्यानंतर मुलांनी सापाला घरातच मारले जेणेकरुन या घटनेला अपघाताचे नाव देता येईल. पोलिसांनी सर्व सहा आरोपींना अटक केली आहे.