/सॉरी आई, मी अशा प्रकारे निघून जात आहे....; देहरादूनमध्ये सरकारी शिक्षिकेने संपवलं स्वतःच आयुष्य; छळाच्या आरोपांनंतर चौकशीचे आदेश

उत्तराखंडची राजधानी देहरादून येथे एका सरकारी शिक्षिकेच्या मृत्यूने देशभरात खळबळ उडाली आहे. सृष्टी कंधारी या शिक्षिकेने कथित मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणात त्यांनी आत्महत्येपूर्वी सुमारे 90 सेकंदांचा भावनिक व्हिडिओही रेकॉर्ड केला होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची CB-CID मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या निर्देशानंतर गृह विभागाने या प्रकरणाची चौकशी CB-CID कडे सोपवण्याचे लेखी आदेश जारी केले. प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सृष्टी कंधारी यांचा विवाह नोव्हेंबर 2025 मध्ये सौरभ रतूडी यांच्याशी झाला होता. सौरभ उत्तराखंड सचिवालयात प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणून कार्यरत आहेत. विवाहानंतर हे दाम्पत्य देहरादूनपासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावरील डोईवाला परिसरात राहत होते.
हे ही वाचा:
दरम्यान, सृष्टी यांच्या आईने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले आहेत. लग्नानंतर मुलीला सातत्याने हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला जात होता. पती आणि सासरच्या मंडळींकडून तिला "मनहूस" आणि "अशुभ" अशी हेटाळणी केली जात होती. घरात घडणाऱ्या प्रत्येक नकारात्मक घटनेसाठी तिचालाच जबाबदार धरले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
आत्महत्येपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडीओमध्ये सृष्टी अत्यंत भावूक अवस्थेत दिसतात. त्या म्हणतात, "सॉरी मम्मी... मी अशा प्रकारे निघून जाते आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून मी हे सर्व सहन करत आहे. आता माझ्याकडून हे आणखी सहन होत नाही. त्यांची मानसिकता कधीच बदलणार नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी मलाच दोष दिला जातो आणि मला 'मनहूस' म्हटलं जातं."
या घटनेनंतर पोलिसांनी मृतदेहाचे शवविच्छेदन करून तपास सुरू केला आहे. डोईवालाच्या सर्कल ऑफिसर वंदना वर्मा यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) चे पथक घटनास्थळी दाखल झाले होते. सर्व पुरावे गोळा करण्यात आले असून विविध अंगांनी तपास सुरू आहे.
सृष्टी यांच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पती सौरभ रतूडी, सासू परवीना आणि नणंद चारू यांच्याविरोधात हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्यासह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास आता CB-CID कडून केला जाणार असल्याने पुढील निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.