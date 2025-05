सौरव गांगुलीचा भाऊ आणि वहिनी प्रवास करत असलेली बस भर समुद्रात उलटली, अन् त्यानंतर....; कुटुंबीयही हादरले

भारतीय क्रिकेटर संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीचा भाऊ स्नेहशिश गांगुली आणि त्याची पत्नी अर्पिता थोडक्यात बचावले आहेत. दोघेही स्पीडबोटने प्रवास करत असताना ती समुद्रात पलटली. ओडिशामध्ये ही घटना घडली आहे. दोघेही ओडिशामध्ये सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी पोहोचले होते. बीचवर स्पोर्ट्स अॅक्टिव्हिटी करत असतानाच त्यांची स्पीडबोट समुद्रात उलटली.

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत स्पीडबोट समुद्रात पलटलेली दिसत असून, लाइफगार्ड त्यांना वाचवताना दिसत आहेत. अर्पिता गांगुलीने कमी प्रवासी असल्याने बोटीचं वजन कमी होतं, ज्यामुळे ती पलटली असा दावा केला आहे.

EXCLUSIVE: Snehashish Ganguly and his wife had a providential escape in the Puri Beach on Saturday evening. Visuals here show his wife being rescued after their boat capsized. Snehashish tells @cricbuzz it is his second life and thanks Lord Jagannath. pic.twitter.com/9sNfIbOtjV

TRENDING NOW news

— Vijay Tagore (@vijaymirror) May 26, 2025