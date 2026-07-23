Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /CJP च्या आंदोलनादम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्याची तयारी! पासपोर्ट रद्द होण्याची शक्यता

CJP च्या आंदोलनादम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्याची तयारी! पासपोर्ट रद्द होण्याची शक्यता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांची व्हिडिओ, सीसीटीव्ही आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे ओळख पटवली जात आहे.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 23, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:18 PM IST
CJP च्या आंदोलनादम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्याची तयारी! पासपोर्ट रद्द होण्याची शक्यता
Image Credit: हिंसाचारात सहभागी झालेल्यांविरोधात दिल्ली पोलीस कारवाई करण्याच्या तयारीत (Photo - PTI)

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बॉसला किडनी दिली तरीही कंपनीने नोकरीवरून काढलं, नेमकं काय घडलं?
Viral Video7 min ago
2
cockroach janta party14 min ago
3
vaibhav suryavanshi27 min ago
4
Anandwari48 min ago
5
cockroach janta party51 min ago