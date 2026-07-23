/CJP च्या आंदोलनादम्यान हिंसाचार करणाऱ्यांवर मोठी कारवाई करण्याची तयारी! पासपोर्ट रद्द होण्याची शक्यता

दिल्लीतील जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सहभागी झालेल्यांविरोधात दिल्ली पोलीस कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदर्शनाच्या नावे हिंसाचार करणाऱ्या आणि गोंधळ घातलेल्यांची ओळख पटवली जात आहे. यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईससह पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रियादेखील सुरु केली जाऊ शकते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, हिंसेत सहभागी असणाऱ्यांची व्हिडीओ फुटेज, सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग आणि इतर डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे ओळख पटवली जात आहे. ज्यांनी हिसाचार केल्याचं सिद्ध होईल त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे की, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या, कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या आणि हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा आरोपींचे पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात त्यांच्या परदेश प्रवासासंदर्भात कागदपत्रांबाबत पुढील कारवाई करता येईल.
सध्या पोलीस या संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपास करत असून, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी करत आहेत. दरम्यान, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या' (NSA) अंतर्गत व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचे दिल्ली पोलिसांचे अधिकार 18 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवले आहेत.
दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने 15 जुलै रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (कौज्पा) नेतृत्वाखाली जंतर-मंतर येथे निदर्शने सुरू असताना आणि संसदेकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान नुकतीच हिंसाचारची घटना घडलेली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिसूचनेनुसार, दिल्ली पोलीस आयुक्तांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा' (NSA) च्या कलम 3(2) अन्वये व्यक्तींना प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत (preventive detention) ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ज्या व्यक्तींच्या हालचाली भारताची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा शांतता यांच्यासाठी धोकादायक मानल्या जातात, अशा व्यक्तींना स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रदान करतो.
NSA अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला तीन महिने ते जास्तीत जास्त 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्थानबद्ध केले जाऊ शकते; अर्थात, आवश्यक असल्यास या कालावधीपूर्वीही त्यांची सुटका होऊ शकते. ही प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असल्याने, सामान्य अटकेच्या बाबतीत जसे असते तसे, स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला त्वरित न्यायालयात हजर करणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य नसते.