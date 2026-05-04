अचानक भावी मुख्यमंत्र्यांच्या घरी पोहोचली गर्लफ्रेंड... आला जुळून '4 मे'चा विचित्र योगायोग; भुवया उंचावल्या

Thrisha Krishna Thalapathy Vijay Home: मागील 60 वर्षांहून अधिक काळापासूनचा विक्रम मोडीत काढणाऱ्या विजयच्या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर त्याची कथित गर्लफ्रेंड त्याच्या घरी पोहोचली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 4, 2026, 05:43 PM IST
भावी मुख्यमंत्र्यांच्या कथित गर्लफ्रेंडची जोरदार चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडिया आणि पीटीआयवरुन साभार)

Thalapathy Viay Thrisha Krishnan Love Afairs: तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये तमिलगा वेत्री कडगम म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने क्रांती घडवली आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये 234 जागा असलेल्या या राज्यातील 100 हून अधिक जागांवर टीव्हेकेचे आमदार निवडून येणार असल्याचं मतमोजणीच्या प्राथमिक कलांमधून दिसून येत आहे. असं असतानाच 2024 मध्ये टीव्हीकेची स्थापना करणारा अभिनेता थालापती विजय राज्याचा मुख्यमंत्री होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. द्रमुक (DMK) आणि एआयएडीएमके या दोन द्रविड पक्षांचे वर्चस्व राहिलेल्या राज्यात पहिल्यांदाच जनतेनं तिसऱ्या पक्षाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्याच प्रयत्नामध्ये कौल दिला आहे. आज म्हणजेच 4 मे रोजी हा निकाल लागत असतानाच विजय थालापतीसाठी हा दिवस खास ठरणार आहे. मात्र या दिवसाबद्दल एक विचित्र योगायोग जुळून आला आहे. विजय थापातीचं नाव ज्या अभिनेत्रीशी जोडलं जात आहे तिचा वाढदिवसही आजच आहे. विशेष म्हणजे विजयच्या पक्षाने ऐतिहासिक कामगिरी करत सर्वात मोठा पक्ष होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केलेली असतानाच विजयच्या या कथित गर्लफ्रेंडने त्याचं चेन्नईमधील घर गाठलं आहे.

तिच्यामुळेच तुटला 27 वर्षांचा संसार?

खरं तर तामिळनाडूमधील निवडणुकीच्या तोंडावरच थलपती विजयचा 27 वर्षांचा संसार मोडीत निघाल्याची बातमी समोर आली. विजय आणि त्याची पत्नी संगीता सोर्नलिंगम घटस्फोट घेत असून त्यासाठी ही अभिनेत्रीच कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे. विजय आणि संगीताला दोन मुलं आहेत. असं असतानाच विजयचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप संगीताने केला. फॅमिली कोर्टात संगीताने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पतीचे अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. पत्नी संगीताने पती विजय यांच्याकडून क्रूर वागणूक मिळते असं याचिकेत सांगतानाच आपली भावनिक तसेच मानसिक उपेक्षा होत असल्याचं म्हटलं आहे. सांगीता यांनी पोटगीबरोबरच घरात राहण्याचा अधिकार आणि प्रायव्हसीची मागणी केली आहे. संगीता आणि विजयचा संसार मोडण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अभिनेत्रीच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच विजयला राजकारणामध्ये ऐतिहासिक यश मिळाल्यानं या योगायोगाचीही तामिळनाडूच्या राजकारणात बरीच चर्चा आहे.

ही अभिनेत्री कोण?

इतका वेळ आपण ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे, त्रिशा कृष्णन! त्रिशाचा आज वाढदिवसा आहे. 1983 साली आजच्या दिवशीच त्रिशाचा जन्म झाला होता. त्रिशा आणि विजयचे काही खासगी फोटो समोर आल्यानंतर या दोघांमधील नात्याची चर्चा रंगली आणि अखेर अशाच विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप करत संगीताने घटस्फोटासाठी अर्ज केला.  चेन्नई येथील टीव्हीके प्रमुख विजय यांच्या निवासस्थानी दाखल झाली आहे. विजयच्या घरी येण्याआधी त्रिशा तिरुपती मंदिरामध्ये जाऊन देवाचं दर्शन घेऊन आली. 

त्या फोटोमुळे चर्चांना उधाण

त्रिशा आणि विजयचे परदेशातील फोटो तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतरच त्यांच्यामधील कथित नात्याबद्दल पहिल्यांदा चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. आता तर विजयच्या यशानंतर त्रिशाने थेट त्याचं घर गाठलं असून मार्च महिन्यामध्येही पत्नीने विजयवर गंभीर आरोप केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे दोघे एका लग्न सोहळ्याला एकत्र उपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्रिशा आता विजयच्या यशानंतर सोशल मीडियावर काही पोस्ट करते का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

