अचानक भावी मुख्यमंत्र्यांच्या घरी पोहोचली गर्लफ्रेंड... आला जुळून '4 मे'चा विचित्र योगायोग; भुवया उंचावल्या

Thalapathy Viay Thrisha Krishnan Love Afairs: तामिळनाडूच्या राजकारणामध्ये तमिलगा वेत्री कडगम म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने क्रांती घडवली आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये 234 जागा असलेल्या या राज्यातील 100 हून अधिक जागांवर टीव्हेकेचे आमदार निवडून येणार असल्याचं मतमोजणीच्या प्राथमिक कलांमधून दिसून येत आहे. असं असतानाच 2024 मध्ये टीव्हीकेची स्थापना करणारा अभिनेता थालापती विजय राज्याचा मुख्यमंत्री होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. द्रमुक (DMK) आणि एआयएडीएमके या दोन द्रविड पक्षांचे वर्चस्व राहिलेल्या राज्यात पहिल्यांदाच जनतेनं तिसऱ्या पक्षाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पहिल्याच प्रयत्नामध्ये कौल दिला आहे. आज म्हणजेच 4 मे रोजी हा निकाल लागत असतानाच विजय थालापतीसाठी हा दिवस खास ठरणार आहे. मात्र या दिवसाबद्दल एक विचित्र योगायोग जुळून आला आहे. विजय थापातीचं नाव ज्या अभिनेत्रीशी जोडलं जात आहे तिचा वाढदिवसही आजच आहे. विशेष म्हणजे विजयच्या पक्षाने ऐतिहासिक कामगिरी करत सर्वात मोठा पक्ष होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केलेली असतानाच विजयच्या या कथित गर्लफ्रेंडने त्याचं चेन्नईमधील घर गाठलं आहे.
खरं तर तामिळनाडूमधील निवडणुकीच्या तोंडावरच थलपती विजयचा 27 वर्षांचा संसार मोडीत निघाल्याची बातमी समोर आली. विजय आणि त्याची पत्नी संगीता सोर्नलिंगम घटस्फोट घेत असून त्यासाठी ही अभिनेत्रीच कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे. विजय आणि संगीताला दोन मुलं आहेत. असं असतानाच विजयचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप संगीताने केला. फॅमिली कोर्टात संगीताने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पतीचे अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. पत्नी संगीताने पती विजय यांच्याकडून क्रूर वागणूक मिळते असं याचिकेत सांगतानाच आपली भावनिक तसेच मानसिक उपेक्षा होत असल्याचं म्हटलं आहे. सांगीता यांनी पोटगीबरोबरच घरात राहण्याचा अधिकार आणि प्रायव्हसीची मागणी केली आहे. संगीता आणि विजयचा संसार मोडण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अभिनेत्रीच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच विजयला राजकारणामध्ये ऐतिहासिक यश मिळाल्यानं या योगायोगाचीही तामिळनाडूच्या राजकारणात बरीच चर्चा आहे.
इतका वेळ आपण ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलतोय तिचं नाव आहे, त्रिशा कृष्णन! त्रिशाचा आज वाढदिवसा आहे. 1983 साली आजच्या दिवशीच त्रिशाचा जन्म झाला होता. त्रिशा आणि विजयचे काही खासगी फोटो समोर आल्यानंतर या दोघांमधील नात्याची चर्चा रंगली आणि अखेर अशाच विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप करत संगीताने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. चेन्नई येथील टीव्हीके प्रमुख विजय यांच्या निवासस्थानी दाखल झाली आहे. विजयच्या घरी येण्याआधी त्रिशा तिरुपती मंदिरामध्ये जाऊन देवाचं दर्शन घेऊन आली.
त्रिशा आणि विजयचे परदेशातील फोटो तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतरच त्यांच्यामधील कथित नात्याबद्दल पहिल्यांदा चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे. आता तर विजयच्या यशानंतर त्रिशाने थेट त्याचं घर गाठलं असून मार्च महिन्यामध्येही पत्नीने विजयवर गंभीर आरोप केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे दोघे एका लग्न सोहळ्याला एकत्र उपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्रिशा आता विजयच्या यशानंतर सोशल मीडियावर काही पोस्ट करते का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.