सॉव्हरेन गोल्ड बाँड गुंतवणूकदारांना तब्बल 341 टक्के रिटर्न मिळणार; RBI ची मोठी घोषणा; 8 वर्षानंतर नशीब फळफळे

Sovereign Gold Bond :सॉव्हरेन गोल्ड बाँड गुंतवणूकदारांना तब्बल 341टक्के रिटर्न मिळणार आहे. 8 वर्षांपूर्वी गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना हा नफा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बाँडच्या परताव्याच्या रकमेची घोषणा केली. जाणून घेऊया काय आहे ही योजना.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 4 डिसेंबर 2017 रोजी जारी केलेल्या 2017-18 सिरीज-X सॉव्हरेन गोल्ड बॉन्ड्सच्या अंतिम रिडेम्पशनची घोषणा केली आहे. 4 डिसेंबर 2025 रोजी, हे बाँड प्रति युनिट 12,820 या दराने रिडीम करण्यात आले, 2,961 च्या इश्यू किमतीपेक्षा 332.96 टक्के चा मजबूत परतावा दर्शवते. हा परतावा केवळ सोन्याच्या किमतीतील वाढीमुळे आहे आणि त्यात संपूर्ण 8 वर्षांमध्ये मिळवलेले 2.5 टक्के वार्षिक व्याज उत्पन्न समाविष्ट नाही.
जेव्हा हे बाँड जारी केले गेले तेव्हा ऑनलाइन पेमेंटसाठी 50 रुपयांची सूट देखील देण्यात आली होती. ही सूट लक्षात घेता 2,911 च्या प्रभावी इश्यू किमतीवर आधारित, उत्पन्न 340 टक्क्यांपर्यंत वाढते.रिडेम्पशन किंमत ही इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) ने 1, 2 आणि 4 डिसेंबर 2025 रोजी प्रकाशित केलेल्या सोन्याच्या शेवटच्या किमतींच्या सरासरीवर आधारित आहे.
सरकारी सुवर्ण रोखे 8 वर्षांनी परिपक्व होतात. तथापि, रोखे जारी झाल्यानंतर पाच वर्षांनी ते परत मिळवता येतात आणि अशा परिस्थितीत, पुढील व्याज देयक तारखेला पैसे दिले जातात. अशा प्रकारे, जर गुंतवणूकदारांनी 5 वर्षांनी रोखे परत केले तर त्यांना अंतिम व्याज देयकासह त्यांचे मूल्य मिळते. सोन्याच्या रोख्यांवर मिळणारे व्याज उत्पन्न आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत करपात्र आहे. तथापि, रोख्यांच्या पूर्ततेनंतर होणारा भांडवली नफा करमुक्त आहे. रोख्यांच्या हस्तांतरणातून उद्भवणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा देखील इंडेक्सेशन लाभांच्या अधीन आहे, ज्यामुळे कर सूट मिळते. या बाँड्सवरील व्याजदर 2.5 टक्के (वार्षिक) निश्चित केला आहे, जो दर सहा महिन्यांनी गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. हा व्याजदर गुंतवणूकदारांना सातत्यपूर्ण परतावा प्रदान करतो, जो सोन्याच्या मूल्यातील वाढीसह, स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत देखील प्रदान करतो.