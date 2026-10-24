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‘मी इस्लाम स्वीकारणार, अशा सनातन धर्मात राहायचे नाही, ज्याचे रक्षक...’; भाजपावर गंभीर आरोप करत नेत्याची घोषणा, ढसाढसा रडला | Video

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अचानक हा नेता रडू लागला आणि त्याला भावना अनावर झाल्या. त्याने नेमके काय आरोप केले आहेत आणि काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 24, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Oct 24, 2026, 06:57 AM IST
‘मी इस्लाम स्वीकारणार, अशा सनातन धर्मात राहायचे नाही, ज्याचे रक्षक...’; भाजपावर गंभीर आरोप करत नेत्याची घोषणा, ढसाढसा रडला | Video
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना झाले भावूक

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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