/‘मी इस्लाम स्वीकारणार, अशा सनातन धर्मात राहायचे नाही, ज्याचे रक्षक...’; भाजपावर गंभीर आरोप करत नेत्याची घोषणा, ढसाढसा रडला | Video

उत्तर प्रदेशातील विधान परिषद निवडणुकीमध्ये मोठा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. निवडणुकांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा आरोप करताना एका नेत्याने थेट हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणार असल्याचं म्हटलं आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या नेत्याला भावना अनावर झाल्या आणि रडत रडतच त्याने कशाप्रकारे निवडणुकीमध्ये फेरफार केला जातो हे सांगितलं. त्याचप्रमाणे आपण लवकरच धर्म बदलणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भावूक झालेला हा नेता म्हणजे समाजवादी पक्षाचे (सपा) उमेदवार डॉ. आकाश अग्रवाल आहेत. त्यांनीच इस्लाम स्वीकारण्याची धमकी वजा घोषणा दिली आहे.
23 ऑक्टोबर 2026 रोजी आग्र्यात शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदान पार पडलं. यावेळेस प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आकाश अग्रवाल मीडियासमोर जोरजोरात रडू लागले. त्यांनी भाजप आणि प्रशासनावर बूथ कॅप्चरिंग म्हणजेच मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला. समर्थक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापकांना भाजपा समर्थकांकडून त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही अग्रवाल यांनी केला. भाजपाकडून छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही अग्रवाल यांनी केला. त्यांनी खेरागड, छत्ता, फतेहाबाद आदी ठिकाणी मतदानामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आकाश अग्रवाल यांनी यंत्रणेवरुन आपला विश्वास उडाल्याचे आणि 'सनातन रक्षकांनी' आपल्याला वैयक्तिक स्तरावर लक्ष्य केल्याचे सांगितले. त्यांनी धर्म बदलण्याचा मला अधिकार असल्याचे नमूद केले. "मी जणू काही पाकिस्तानातून आलेला दहशतवादी असल्यासारखी वागणूक मला दिली जात आहे. मला त्रास दिला जात आहे. अशा सनातन धर्मात राहायचे नाही, ज्याचे रक्षक असल्याचा दावा करणारे मला छळत आहेत. पुढच्या महिन्यात लखनऊच्या शाही ईदगाहात जाऊन मी इस्लाम स्वीकारेन. जय-पराजयाने मला फरक पडत नाही," असं उद्विग्न झालेल्या अग्रवाल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं. यावेळेस एका अधिकाऱ्याने त्यांना 'तुम्ही फक्त आमदारकीचे उमेदवार आहात, खुदा नाही', असं म्हटलं. यावर त्यांनी, “मी माझा खुदाच बदलला आहे” असं उत्तर दिलं.
आकाश अग्रवाल हे आग्र्यातील शिक्षक मतदारसंघाचे माजी विधान परिषद आमदार आहेत. आकाश अग्रवाल हे 2020 मध्ये स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडून आले होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी त्यांनी भाजप उमेदवाराला हरवले होते. त्यांना तेव्हा सुमारे 6690 मते मिळवली होती. या निवडणुकीपूर्वी त्यांना भाजपाकडून तिकीट मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांनी समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केला. अखिलेश यादव यांनी संमती दिल्यानंतर सपाने त्यांना उमेदवारी दिली. मात्र निवडणूक चुकीच्या पद्धतीने लढवली जात असल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला असून समाजवादी पार्टीच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन त्यांचा रडतानाचा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे.
सपाने या प्रकरणावरुन भाजपावर निशाणा साधला आहे. "भाजप अप्रामाणिकपणा आणि गैरप्रकारांनी निवडणुका चोरत आहे. भाजप सत्तेच्या जोरावर आणि दादागिरी करून जनमत लुटत आहे. भाजप जनतेला हे दाखवून देत आहे की तुम्ही कोणालाही मत द्या, भाजपच जिंकणार. देशाच्या लोकशाही इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत आहे. निवडणूक आयोग, निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव भाजपचे पायपुसणे बनले आहेत, जिथे ते निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना, "नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा" असे सांगून नाचायला लावत आहेत," अशी टीका सपाने केली आहे.
बेईमानी, धांधली से चुनाव लूट रही है भाजपा, सत्ता की दादागिरी, दबंगई से जनमत को लूटा जा रहा है और जनता को भाजपा द्वारा दिखाया जा रहा है कि तुम वोट किसी को दे दो लेकिन जीतेगी भाजपा ही ऐसा देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हो रहा है @ECISVEEP @SpokespersonECI @ceoup भाजपा के चौखट की नचनियां बन चुके हैं जहां भाजपा चुनाव आयोग के अधिकारियों को नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा बोलकर नचा रही है— Samajwadi Party Media Cell (@mediacellsp) October 23, 2026
या प्रकरणात आता आयोग काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.