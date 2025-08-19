English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
असामान्य… अंतराळातील ‘ब्लॅकहोल’च्या रहस्यमयी सिग्नलचा अखेर उलगडा; IIT च्या संशोधकांना यश

Space News : पृथ्वीपासून नेमक्या किती अंतरावरून आलाय हा संदेश? अंतराळ संशोधन संस्थेतील अतिशय महत्त्वचा टप्पा... संशोधकांच्या हाती नेमकं काय लागलं?

सायली पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 11:24 AM IST
Space News : अवकाश आणि अवकाशाशी संबंधित अशा अनेक संकल्पनांना आजवर मानवानं अगदी जवळून पाहिलं. यामध्ये मदत झाली ती म्हणजे विविध संशोधनांची. अवकाशात असणारे ग्रह, तारे, आकाशगंगा इतकंच काय तर अगदी ‘ब्लॅकहोल’ यांसारख्या संकल्पनांनासुद्धा संशोधकांनी अगदी सोप्या रितीनं सामान्यांपर्यंत आणलं आहे. अशाच एका असामान्य संकल्पनेसंदर्भात गुवाहाटी येथील आयआयटी अर्थात भारतीय प्राद्योगिकी संस्थानातील काही संशोधकांनी महत्त्वाचे निष्कर्ष मिळवले आहेत. इस्रोच्या युआर राव सॅटेलाईट सेंटर आणि इस्रायलच्या हायफा विश्वविद्यालयाच्या संयुक्त प्रयत्नांनी एका ब्लॅकहोलमधून उत्सर्जित होणाऱ्या ‘एक्स रे सिग्नल पॅटर्न’ला डिकोड करण्यात आलं आहे. ब्लॅक बोल जीआरएस 1915+105 याचं मूळ अंतर पृथ्वीपासून 28000 प्रकाशवर्षे दूर असल्याचं या निरीक्षणातून सांगण्यात आलं.

कशी ‘डिकोड’ केली माहिती?

संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणाऱ्या संशोधनकर्त्यांच्या माहितीनुसार भारतीय अंतराळ वेळशाळेला मिळालेल्या माहितीचा वापरक करत संशोधनकर्त्यांनी ब्लॅकहोलमधून निघणाऱ्या एक्स रेला चकाणाऱ्या मंद लहरींमध्ये रुपांतरित होताना पाहिलं. या संशोधनाच्या निष्कर्षांवर आधारित माहिती दैनिक ‘मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

ब्लॅकहोलवर जगभरातून अभ्यास सुरू...

जगभरातील संशोधकांकडून ब्लॅकहोलसंदर्भातील माहितीवर अध्ययन सुरू असून त्यातू बऱ्याचदा काही अनपेक्षित स्वरुपातील माहिती समोर येताना दिसते. जेव्हा ब्लॅकहोल विविध ताऱ्यांच्या बाह्य थरांमधून वायू शोषतात तेव्हा ते अधिक उष्मा आणि एक्स रे अर्थात क्ष किरणं उत्सर्जित करतात. याच क्ष किरणांच्या माध्यमातून संशोधकांना ब्लॅकहोल आणि त्याच्या आजुबाजूला असणाऱ्या वातावरणाची माहिती मिळण्यास मदत होत आहे. आयआयटी गुवाहाटीच्या भौतिकशास्त्र विभागाशी संलग्न संशोधक आणि अध्ययनकर्त्यांच्या माहितीनुसार या निरीक्षणादरम्यान या एक्स रेमुळं बरीच माहिती समोर आली आहे.

संशोधनकर्त्यांनुसार ज्या ब्लॅकहोलचं निरीक्षण करण्यात आलं, त्यातून निघणारा उजेड दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये बदलताना दिसला. ज्यपैकी एक स्त्रोत अतिशय चकाकणारा आणि दुसरा मंद प्रकाशाच चमकणारा होता. ज्यावेळी हे स्त्रोत चकाकण्याच्या टप्प्यात असतात आणि त्यांचा झगमगाट अधिक असतो तेव्हा कोरोना (ब्लॅकहोलच्या नजीक असणारा वायूंचा थर) अतिशय उष्ण असतो.

उलटपक्षी जेव्हा मंद टप्पा सक्रिय होतो तेव्हा हा कोरोना थंड होण्यास सुरुवात होते आणि त्यामुळं झगमगाटसुद्धा दिसेनासा होतो. ही प्रक्रिया स्पष्ट सांगू पाहते की, हे इशारे संभवत: कोरोनातूनच उत्पन्न होत आहेत. जिथं प्रत्येक टप्पा काही ‘शे’ सेकंद सुरू राहिला आणि नियमित स्वरुपात या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती झाली.

ब्लॅकहोलसंदर्भातील आणखी सविस्तर माहिती...

सदर संशोधनातून एक बाब स्पष्ट होत असून ब्लॅकहोलच्या चारही बाजुंना कोरोनासम कोणती स्थायी संरचना नसून त्याचा आकार आणि उर्जा ब्लॅकहोलमधील प्रवाहित होणाऱ्या वायूंवर आधारित आहे. संशोधनकर्त्यांच्या माहितीनुसार या निरीक्षणातून ब्लॅकहोलच्या किनाऱ्यायवरव असणारं अत्याधित गुरुत्वाकर्षण त्याची तीव्रता आणि उत्त तापमानाची माहिती मिळते. याशिवाय विविध आकाशगंगांमध्ये होणारा विकास यामुळं नेमका कसा प्रभावित होतो हेसुद्धा यातून स्पष्ट होत आहे.

FAQ

आयआयटी गुवाहाटी आणि इस्रोच्या संशोधनात काय सापडलं?
आयआयटी गुवाहाटी, इस्रोच्या यूआर राव सॅटेलाइट सेंटर आणि इस्रायलच्या हायफा युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी GRS 1915+105 नावाच्या ब्लॅकहोलमधून उत्सर्जित होणाऱ्या एक्स-रे सिग्नल पॅटर्नचं डिकोडिंग केलं. हे ब्लॅकहोल पृथ्वीपासून सुमारे 28,000 प्रकाशवर्षे दूर आहे.

हे संशोधन कसं केलं गेलं?
संशोधकांनी भारताच्या AstroSat अंतराळ वेधशाळेच्या डेटाचा वापर करून ब्लॅकहोलमधून निघणाऱ्या एक्स-रे सिग्नल्सचं विश्लेषण केलं. यातून त्यांना ब्लॅकहोलच्या प्रकाशमानतेच्या चमकदार आणि मंद टप्प्यांमधील बदल आणि 70 हर्ट्झ (70 Hz) दराने होणारी जलद झटके (flickering) दिसून आली.

एक्स-रे सिग्नल्सचं स्वरूप काय होतं?
ब्लॅकहोलमधून निघणारे एक्स-रे सिग्नल्स दोन टप्प्यांत दिसले: चमकदार (high-brightness) आणि मंद (low-brightness). चमकदार टप्प्यात 70 Hz दराने जलद झटके दिसले, तर मंद टप्प्यात हे झटके पूर्णपणे गायब झाले. प्रत्येक टप्पा काही शे सेकंद टिकला

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

