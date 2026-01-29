NEET विद्यार्थिनीच्या अंतर्वस्त्रात सापडलेले स्पर्म 18 ते 25 वयोगटातील तरुणाचे; मृत मुलीचा भाऊ, मामा सहित 30 जणांचे...

Neet Student Case Update : पाटणा येथील शंभू गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये NEET परीक्षेसाठी इच्छुक असलेल्या एका विद्यार्थ्याच्या मृत्यूप्रकरणी फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (FSL) च्या तपासात धक्कादायक खुलासा झाला आहे. विद्यार्थ्याच्या अंतर्वस्त्रांवर आढळलेले स्पर्म 18 ते 21 वयोगटातील एका तरुणाचे असल्याचे आढळून आले आहे. या रिपोर्टच्या आधारे पोलिसांचे विशेष तपास पथक (SIT) आता या वयोगटातील संशयितांची ओळख पटवण्याचे काम करत आहे. पोलिसांनी तुरुंगात असलेल्या वसतिगृहाचे मालक मनीष रंजन यांच्या घरीही छापा टाकला आहे.
विद्यार्थ्याच्या कपड्यांच्या FSL तपासणीत नवीन माहिती समोर आली आहे. कुटुंबाने विद्यार्थ्याचे कपडे पोलिसांना सोपवले होते. तपासानंतर, पाटणा पोलिसांनी एक निवेदन जारी करत स्पर्म सापडल्याच्या वृत्ताची पुष्टी केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की हे शुक्राणू 18 ते 21 वयोगटातील मुलाचे आहेत. या वयोगटातील संशयितांची ओळख पटवली जात आहे आणि त्यांची DNA चाचणी केली जाईल.
सध्या पोलिसांनी मृत मुलीचे पालक, भाऊ, मामा आणि इतर संशयितांसह सुमारे 30 लोकांचे नमुने गोळा केले आहेत. खरा गुन्हेगार ओळखण्यासाठी पोलिस या सर्व नमुन्यांची तपासणी करत आहेत. या प्रकरणामुळे NEET परीक्षेची तयारी करणाऱ्या महिला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. वसतिगृहात अशा प्रकारची घटना घडणे ही चिंतेची बाब आहे. पोलिस या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एफएसएल अहवालातून मिळालेले संकेत पोलिसांसाठी खूप महत्त्वाचे ठरू शकतात. लवकरच या सर्व प्रकरणा उलगडा होईल अशी शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
6 जानेवारी 2026 रोजी पाटण्यातील शंभू गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये NEET ची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला. तीन दिवसांनी म्हणजेच 9 जानेवारी रोजी पोलिसांनी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला. यामुळे या घटनेबाबत वाद निर्माण झाला. हॉस्टेल व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. असेही वृत्त आहे की दोन तरुणांना हॉस्टेलमध्ये अनिर्बंध प्रवेश होता.