दिल्ली विमानतळावर दोन विमानांची एकमेकांना धडक, पंख एकमेकात अडकले अन्...; एकच खळबळ

Spicejet Aircraft Hits Akasa Plane: राजधानी दिल्लीमध्ये विमानतळावर गुरुवारी दोन विमानं एकमेकांना धडकली. या दुर्घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 16, 2026, 05:52 PM IST
Spicejet Aircraft Hits Akasa Plane: राजधानी दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन विमानं एकमेकांना धडकून मोठी दुर्घटना घडली आहे. विमानतळावर टॅक्सिंग (विमान पार्क केली जाणारी जागा) करताना स्पायसजेटच्या विमानाने अकासा एअरच्या विमानाला धडक दिली. या घटनेनंतर स्पायसजेचच्या विमानाच्या पंख्याचं नुकसान झालं आहे. दोन्ही विमानांचे पंखे एकमेकांमध्ये अडकले होते. यानंतर काही काळासाठी प्रवासी घाबरले होते. या दुर्घटनेनंतर विमानांना ग्राऊंड करण्यात आलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

राजधानीतील विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत व्यस्त असलेल्या दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी धक्कादायक घटना घडली. टॅक्सिंगदरम्यान स्पाइसजेटच्या विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी धडक झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र दोन्ही विमानांचं नुकसान झालं आहे.

टॅक्सिंग करत असताना दुर्घटना 

16 एप्रिल 2026 रोजी घडलेल्या या घटनेत स्पाईसजेटचे बी737-700 प्रकारचं विमान टॅक्सिंग करत असताना दुर्घटना घडली. या धडकेत स्पाईसजेट विमानाच्या उजव्या बाजूचं नुकसान झालं, तर दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाच्या डाव्या बाजूच्या हॉरिझॉन्टल स्टॅबिलायझरलाही धक्का बसला.

स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यांनी काय सांगितलं?

स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर संबंधित विमान तात्काळ दिल्ली विमानतळावर ग्राउंड करण्यात आले असून त्याची सखोल तपासणी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना टॅक्सिंगदरम्यान घडली असून, तांत्रिक बिघाड किंवा मानवी चूक यापैकी नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. विमानतळ प्राधिकरण आणि संबंधित यंत्रणांकडून या घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला असला, तरी विमान सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

आमदाराच्या भाच्याची मुंबई इंडियन्समध्ये एंट्री, मराठी खेळाड...

स्पोर्ट्स