दिल्ली विमानतळावर दोन विमानांची एकमेकांना धडक, पंख एकमेकात अडकले अन्...; एकच खळबळ

Spicejet Aircraft Hits Akasa Plane: राजधानी दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन विमानं एकमेकांना धडकून मोठी दुर्घटना घडली आहे. विमानतळावर टॅक्सिंग (विमान पार्क केली जाणारी जागा) करताना स्पायसजेटच्या विमानाने अकासा एअरच्या विमानाला धडक दिली. या घटनेनंतर स्पायसजेचच्या विमानाच्या पंख्याचं नुकसान झालं आहे. दोन्ही विमानांचे पंखे एकमेकांमध्ये अडकले होते. यानंतर काही काळासाठी प्रवासी घाबरले होते. या दुर्घटनेनंतर विमानांना ग्राऊंड करण्यात आलं.
राजधानीतील विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत व्यस्त असलेल्या दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी धक्कादायक घटना घडली. टॅक्सिंगदरम्यान स्पाइसजेटच्या विमानाची दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी धडक झाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र दोन्ही विमानांचं नुकसान झालं आहे.
Akasa & SpiceJet planes hit each other @DelhiAirport
Or as some would say "came in contact"@DGCAIndia statement awaited
ps : SpiceJet hasn't paid even Feb salaries yet, some got evicted from their homes. Being helped by sr. managers who are giving from their own savings
— Tarun Shukla (@shukla_tarun) April 16, 2026
16 एप्रिल 2026 रोजी घडलेल्या या घटनेत स्पाईसजेटचे बी737-700 प्रकारचं विमान टॅक्सिंग करत असताना दुर्घटना घडली. या धडकेत स्पाईसजेट विमानाच्या उजव्या बाजूचं नुकसान झालं, तर दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाच्या डाव्या बाजूच्या हॉरिझॉन्टल स्टॅबिलायझरलाही धक्का बसला.
On April 16, a SpiceJet B737-700 aircraft was involved in a ground occurrence while taxiing at Delhi airport, resulting in damage to its right winglet and the left-hand horizontal stabiliser of another aircraft belonging to a different airline. The SpiceJet aircraft has been… https://t.co/k0u3oueZMK pic.twitter.com/rZoe2LHqOe
— ANI (@ANI) April 16, 2026
स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेनंतर संबंधित विमान तात्काळ दिल्ली विमानतळावर ग्राउंड करण्यात आले असून त्याची सखोल तपासणी सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना टॅक्सिंगदरम्यान घडली असून, तांत्रिक बिघाड किंवा मानवी चूक यापैकी नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. विमानतळ प्राधिकरण आणि संबंधित यंत्रणांकडून या घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
Akasa Air’s aircraft operating flight QP 1406 from Delhi to Hyderabad had to return to the bay on April 16, 2026. Preliminary information indicates that Akasa’s aircraft was stationary when another airline’s aircraft made contact with it. All passengers and crew were safely… pic.twitter.com/SDHY7NCSLh
— ANI (@ANI) April 16, 2026
दरम्यान, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने मोठा अनर्थ टळला असला, तरी विमान सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.