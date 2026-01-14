English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आध्यात्मिक गुरू सतुआ बाबांनी चालवली 2 कोटींची पोर्श कार; टीका होऊ लागल्यानंतर म्हणाले 'हे भोगींसाठी...'

Satua Baba Drives 2 Crore Porsche: सतुआ बाबा यापूर्वी 3 कोटी रुपये किमतीची लँड रोव्हर डिफेंडर चालवताना दिसले होते.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 14, 2026, 04:54 PM IST
Satua Baba Drives 2 Crore Porsche: उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या माघ मेळ्यात एका अध्यात्मिक नेत्याची एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चा सुरु आहे. हे अध्यात्मिक बाबा आपल्या कार कलेक्शनमुळे चर्चेचा विषय ठरले आहेत. वाराणसीच्या सतुआ बाबा पीठाचे प्रमुख सतुआ बाबा यांनी या पवित्र सोहळ्यात पोर्श गाडी चालवली, ज्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 

सतुआ बाबा यांच्या आलिशान गाड्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यापूर्वी त्यांना 3 कोटींची लँड रोव्हर डिफेंडर चालवताना पाहिलं गेलं होतं. यामुळे त्यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता. 

सतुआ बाबांनी मात्र आपल्या कार कलेक्शनचं समर्थन केलं असून, ही संसाधने योगींसाठी आहेत, भोगींसाठी (ऐषारामी लोकांसाठी) नाहीत असं म्हटलं आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रशंसा केली आणि म्हटलं की, या भाजपा नेत्याने सिद्ध केलं आहे की भारत सनातन धर्माचे पालन करणाऱ्या आणि संविधानाचा आदर करणाऱ्या लोकांचा आहे.

समाजवादी पक्षावर निशाणा साधत सतुआ बाबा म्हणाले, "एक काळ असा होता, जेव्हा सत्तेत असताना खासगी विमानांमध्ये नर्तक आणि गायकांना कार्यक्रम करण्यासाठी बोलावले जात असे. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान मोदी यांचे युग आहे, जेव्हा संपूर्ण देशात आणि जगात सनातन धर्माचा गौरव केला जात आहे."

सतुआ बाबा यांचे कार कलेक्शन

आलिशान गाड्यांमुळे ते वादाच्या केंद्रस्थानी आले असले तरी, सतुआ बाबा यांनी सर्व टीका फेटाळून लावल्या आहेत. यापूर्वी ते 3 कोटी रुपये किमतीच्या लँड रोव्हर डिफेंडर आणि त्यानंतर सुमारे 4.4 कोटी रुपये किमतीच्या पोर्श टर्बो 911 मधून प्रवास करताना दिसले होते. त्यांनी त्यांच्या अधिकृत फेसबुक हँडलवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमध्ये, उंट आणि ट्रॅक्टरवरही प्रवास केल्याचं दिसत आहे. 

सतुआ बाबा यांचं खरं नाव जगद्गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास आहे. त्यांना माघ मेळ्यात सर्वात मोठा भूखंड देण्यात आला आहे. त्यांनी वयाच्या 11 व्या वर्षी आध्यात्मिक जीवनाचा स्वीकार करण्यासाठी आपले कुटुंब सोडले होते, असे सांगितले जाते.
सहावे पीठाधीश्वर ब्रह्मलेन यमुनाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा हे सध्या वाराणसीच्या सतुआ बाबा पीठाचे प्रमुख आहेत. महाकुंभात सतुआ बाबांना जगद्गुरू ही पदवी देण्यात आली.

माघ मेळावा 2026

माघ मेळ्यानिमित्त एकादशीच्या शुभ मुहूर्तावर हजारो भाविकांनी पवित्र स्नान केले. दुसरा पवित्र स्नानविधी 15 जानेवारी रोजी प्रयागराज येथे मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने होणार आहे. आगामी मकर संक्रांती स्नान हा पौष पौर्णिमेच्या स्नानानंतरचा पुढील मोठा कार्यक्रम असेल, ज्यामध्ये 31 लाखांहून अधिक भाविक संगम घाटावर पवित्र स्नान करतात.

प्रशासनाने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आहे. सुमारे 10 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले असून, उत्तर प्रदेश एटीएसच्या मोबाईल गस्त पथकांकडून परिसरावर लक्ष ठेवले जात आहे.

