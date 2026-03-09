SSC CGL 2025: सरकारी नोकरीची चालून आलीय संधी, 15000 जागांवर होतेय भरती; 'येथे' पाठवा अर्ज!

SSC CGL 2025: कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) सीजीएल 2025 परीक्षेसाठी अंतिम जागा चार्ट जाहीर केलाय. यात केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये एकूण 15 हजार 130 जागा उपलब्ध आहेत.सरकारी नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण मागील वर्षांच्या तुलनेत जागांची संख्या चांगली आहे. एसएससीच्या अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in वर यासंदर्भात तपशील देण्यात आला आहे. या परीक्षेद्वारे ग्रुप 'बी' आणि 'सी' स्तराच्या पदांवर नियुक्ती होणार आहे, ज्यात परराष्ट्र मंत्रालय, आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीबीआय सारख्या महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश आहे. ही संधी पदवीधरांसाठी मोठी आहे, ज्यातून त्यांना प्रतिष्ठित सरकारी पदे मिळू शकतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
एकूण 15 हजार 130 जागांपैकी सामान्य (अनारक्षित) वर्गासाठी 6,464जागा, ओबीसीसाठी 3834 जागा, अनुसूचित जाती (एससी) साठी 2223 जागा, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी 1134 जागा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) साठी 1475 जागा. हे वाटप विविध विभागांमध्ये विभागले गेले आहे, ज्यातून उमेदवारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार पद निवडता येईल.
रिक्त जागा मुख्यतः केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये आहेत. उदाहरणार्थ, परराष्ट्र मंत्रालय, आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) सारख्या विभागांमध्ये पदे उपलब्ध आहेत. चार्टमध्ये विभागनिहाय स्पष्ट ब्रेकडाउन नसले तरी, एकूण जागा ग्रुप 'बी' आणि 'सी' पदांसाठी आहेत. उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या विभागात पद निवडण्याची संधी मिळेल.
उमेदवारांना पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक आणि शारीरिक पात्रता पूर्ण करावी लागेल. पदवी पूर्ण केलेली असावी आणि पदानुसार शारीरिक मापदंड पूर्ण करावे लागतील. एसएससीने सल्ला दिला आहे की, उमेदवारांनी आधीच पात्रता तपासावी. दस्तऐवज सत्यापन वेळी पात्रता पूर्ण न झाल्यास उमेदवारी रद्द होईल. हे निकष पदनिहाय बदलू शकतात, त्यामुळे उमेदवारांना वेबसाइटवर तपासणे गरजेचे आहे.
'ऑप्शन-कम-प्रेफरन्स' विंडो मार्च 2026 मध्ये उघडेल, ज्यात उमेदवारांना आवडीची पदे आणि विभाग निवडता येतील. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे हे करावे लागेल. एकदा सबमिट केल्यानंतर बदल करता येणार नाहीत. एसएससीने सॅम्पल फॉर्म वेबसाइटवर अपलोड केला आहे, जेणेकरून उमेदवार चुका टाळतील. अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे, पण काळजीपूर्वक भरावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उमेदवारांनी नियमितपणे ssc.gov.in वर अपडेट्स तपासावेत. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक असून, डॉक्यूमेंट व्हेरिफिकेशन महत्त्वाचे आहे. चुकीची माहिती दिल्यास उमेदवारी रद्द होईल. या भरतीतून लाखो उमेदवारांना फायदा होईल. उमेदवारांनी तयारी सुरू करावी आणि पात्रता पूर्ण करावी.