/SSC Result: री-इव्हॅल्युएशनने बदलले दहावीच्या विद्यार्थ्याचे नशीब; निकाल पाहून सर्वांनाच वाटले आश्चर्य!

SSC Result: स्वतःच्या मेहनतीवर आणि उत्तरपत्रिकेवर विश्वास असेल तर यश मिळवता येते, याचे उत्तम उदाहरण जमशेदपूर येथील केरळ समाजम मॉडेल स्कूलमधील दहावीचा विद्यार्थी अचिंत्य गुप्ता याने दाखवून दिले आहे. आयसीएसई 2026 बोर्ड परीक्षेच्या निकालानंतर तो आपल्या गुणांबाबत पूर्णपणे समाधानी नव्हता. त्यामुळे त्याने इंग्रजी विषयाच्या उत्तरपत्रिकेचे रिवॅल्यूएशन करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे त्याच्या गुणांमध्ये वाढ झाली आणि अखेर त्याने तब्बल 99 टक्के गुण मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले.
ICSE बोर्डाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अचिंत्यला चांगले गुण मिळाले होते. मात्र इंग्रजी विषयात त्याला अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याची भावना होती. परीक्षेत आपण अधिक चांगली उत्तरे लिहिली असल्याचा त्याला विश्वास होता. त्यामुळे निकाल स्वीकारून शांत बसण्याऐवजी त्याने पुनर्मूल्यांकनाचा मार्ग निवडला.
सामान्यतः अनेक विद्यार्थी आणि पालक पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यास घाबरतात. कारण काही वेळा गुण कमी होण्याची शक्यता असते. परंतु अचिंत्यने हा धोका पत्करला. त्याचा आत्मविश्वास आणि स्वतःच्या कामगिरीवरील विश्वास यामुळे त्याने इंग्रजी विषयाची उत्तरपत्रिका पुन्हा तपासण्याची विनंती केली.
बोर्डाकडून उत्तरपत्रिकेची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. सखोल पडताळणीनंतर इंग्रजी विषयातील त्याचे गुण वाढवण्यात आले. पुनर्मूल्यांकनानंतर त्याला इंग्रजीमध्ये 95 गुण मिळाले. या वाढीमुळे त्याच्या एकूण गुणांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली.
इंग्रजी विषयातील सुधारित गुणांचा थेट परिणाम त्याच्या एकूण टक्केवारीवर झाला. त्याचा एकूण निकाल वाढून 99 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत 99 टक्के गुण मिळवणे ही अत्यंत मोठी शैक्षणिक कामगिरी मानली जाते. या यशामुळे शाळा, शिक्षक आणि कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
ICSE बोर्ड देशभरात कठोर अभ्यासक्रम आणि कडक मूल्यमापनासाठी प्रसिद्ध आहे. विशेषतः इंग्रजी विषयात व्याकरण, साहित्य, लेखनशैली आणि भाषेच्या अचूकतेवर भर दिला जातो. त्यामुळे या विषयात उच्च गुण मिळवणे सोपे नसते. अशा परिस्थितीत अचिंत्यने इंग्रजीमध्ये 95 गुण मिळवत आपली गुणवत्ता सिद्ध केली.
अचिंत्य गुप्ताची यशोगाथा विद्यार्थ्यांना एक महत्त्वाचा संदेश देते—जर आपल्या कामगिरीबद्दल खात्री असेल तर योग्य प्रक्रियेचा वापर करून न्याय मिळवता येतो. आत्मविश्वास, मेहनत आणि योग्य निर्णय यांच्या जोरावर मोठे यश मिळवणे शक्य आहे. पुनर्मूल्यांकनाची संधी केवळ औपचारिकता नसून अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला नवी दिशा देऊ शकते, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.