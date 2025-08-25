English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आमदार जीव घेऊन पळाला, मोबाईल झाडीत फेकले आणि... भारताच्या राजकारणात पहिल्यांदाच असं घडलं; ED ची सर्वात थरारक कारवाई

ED अधिकाऱ्यांची धाड पडल्यानंतर आमदार जीव मुठीत घेऊन पळाला. अखेर हा आमदार ED अधिकाऱ्यांच्या हाती लागला. 

| Updated: Aug 25, 2025, 03:59 PM IST
आमदार जीव घेऊन पळाला, मोबाईल झाडीत फेकले आणि... भारताच्या राजकारणात पहिल्यांदाच असं घडलं; ED ची सर्वात थरारक कारवाई

SSC Teacher Recruitment Scam: भारतात ED ची सर्वात थरारक कारवाई पहायला मिळाली. ED ची धाड पडल्यावर  आमदार जीव घेऊन पळाला, मोबाईल झाडीत फेकले. ED च्या अधिकाऱ्यांनी या आमदाराचा पाठलाग केला. एखाद्या चित्रपटाच्या सीन प्रमाणे हे सगळं घडलं. भारताच्या राजकारणात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. एखाद्या प्रकरणात अडल्यानंतर राजकीय नेते मंडळी राजकीय ताकदीचा वापर करतात. मात्र, राजकीय ताकदीला न जुमानता ED अधिकाऱ्यांनी आमदाराचा पाठलाग करुन त्याला अटक केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रकार घडला आहे. 

पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बुरवान विधानसभा मतदारसंघातील तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) आमदार जीवन कृष्णा साहा यांना  अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने अटक केली आहे. एसएससी सहाय्यक शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीदरम्यान ही अटक करण्यात आली आहे. ईडीचे पथक आमदार साहा यांच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांनी अचानक पहिल्या मजल्यावरून उडी मारली. यानंतर त्याने भिंतीवरून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पथकाने त्यांना जागीच पकडले. यादरम्यान त्यांनी त्यांचा मोबाईल फोन जवळच्या ड्रेनेजमध्ये फेकला, परंतु ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तो लगेच बाहेर काढला आणि परत मिळवला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने साहाच्या घरी आणि त्याच्या जवळच्या व्यक्तींच्या ठिकाणी हे छापे टाकले. भरती घोटाळ्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पुरावे आणि व्यवहाराची कागदपत्रे साह आणि त्याच्या जवळच्या व्यक्तींकडे असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे.  आमदार कृष्णा साहा यांच्या मुर्शिदाबाद येथील निवासस्थानाव्यतिरिक्त, ईडीचे पथक रघुनाथगंज येथील त्यांच्या सासरच्या घरावर आणि बीरभूम जिल्ह्यातील त्यांच्या वैयक्तिक सहाय्यकाच्या घरावरही छापे टाकत आहे. एजन्सीने सांगितले की, आमदाराची सतत चौकशी केली जात आहे आणि त्यांना कोलकाता येथे नेले जात आहे, जिथे आमदाराला ईडी न्यायालयात हजर केले जाईल.

याआधीही साहा आणि त्यांच्या कुटुंबाची या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे. ईडीने यापूर्वी त्यांच्या पत्नीचीही चौकशी केली आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्यातील कथित अनियमिततेच्या आरोपाखाली सीबीआयने एप्रिल 2023 मध्ये टीएमसी आमदाराला अटक केली होती. आमदाराला मे 2023 मध्ये जामीन मिळाला होता. या घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात मनी लाँड्रिंग झाल्याचे एजन्सीचे म्हणणे आहे. याबाबत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी नावे समोर येऊ शकतात.

About the Author

वनिता कांबळे

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनेल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅ, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
SSC Teacher Recruitment ScamTMC MLA Jeevan Krishna SahaTrinamool Congressfrom Burwan Assembly Constituency in West BengalMurshidabad District

इतर बातम्या

Manoj Jarange Mumbai Morcha: 'त्या' मराठ्यांनी आं...

मुंबई बातम्या