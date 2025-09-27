तामिळनाडूमधील अभिनेता विजयच्या रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी, 31 जणांचा मृत्यू तर अनेक जण बेशुद्ध

Vijay Rally Stampede : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या निवडणूक प्रचार रॅलीतून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. या रॅलीसाठी अभिनेता विजय आला होता, या रॅलीदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली असून यात 31 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर आलं आहे. या आकडा अजून वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आताच मिळालेल्या माहितीनुसार 40 जण जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे अभिनेता-राजकारणी विजय यांना त्यांचे भाषण काही काळासाठी थांबवावे लागले कारण गर्दीमुळे अनेक लोक बेशुद्ध पडले. विजय भाषण देत असताना गर्दी अचानक वाढली आणि नियंत्रणाबाहेर गेली त्यामुळे हा दुर्घटना घडली. या गोंधळानंतर अनेक कार्यकर्ते आणि मुले पडून बेशुद्ध पडल्याचे वृत्त समोर आले.
परिस्थिती पाहून कार्यकर्त्यांनी ओरडाओरड सुरु केली. त्यानंतर विजयने लगेचच आपले भाषण थांबवले आणि त्याच्या खास तयार केलेल्या प्रचार वाहनातून पाण्याच्या बाटल्या खाली असलेल्या गर्दीवर फेकल्या. दरम्यान, प्रचंड गर्दीमुळे रुग्णवाहिका घटनास्थळी पोहोचण्यास अडचणी येत होत्या. याआधीचा एक व्हिडीओ देखील व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये अभिनेता विजय रॅली दरम्यान एका मुलीच्या बेपत्ता होण्याची घोषणा करत होता.
VIDEO | Tamil Nadu: TVK leader Vijay asks cadres to search for missing girl during his campaign in Karur.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
चेंगराचेंगरीच्या वृत्तांना प्रतिसाद देताना मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी अधिकाऱ्यांना आणि मंत्र्यांना गर्दीत बेशुद्ध पडलेला आहे. स्टॅलिन यांनी ट्विट केलं की त्यांनी माजी मंत्री व्ही. सेंथिलबालाजी, आरोग्यमंत्री मा. सुब्रमण्यम आणि करूर जिल्हाधिकारी यांना प्राधान्याने उपचारांवर देखरेख करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री अनबिल महेश पोयमोझी यांना "युद्धपातळीवर" मदत देण्यास सांगितले.
#WATCH | Tamil Nadu: A large number of people attended the campaign of TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) chief and actor Vijay in Karur
A stampede-like situation reportedly occurred here. Several people fainted and were taken to a nearby hospital. More details are awaited.… pic.twitter.com/4f2Gyrp0v5
स्टॅलिन यांनी पुढे सांगितलं की त्यांनी एडीजीपीशी बोलून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यास सांगितले आहे. त्यांनी जनतेला परिस्थिती हाताळण्यासाठी डॉक्टर आणि पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही केलं.