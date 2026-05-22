Bank Layoff : IT मधील नोकरी कपातीचं वारं बँकिंग क्षेत्रातही, 'या' बँकेतील 7000 कर्मचारीच्या नोकऱ्या जाणार; AI, रोबोट घेणार जागा

Standard Chartered Bank Layoffs : IT आणि ई सेक्टरमधील नोकरीकपातीचे वारं आता बँकिंग क्षेत्रातही दिसतंय. प्रसिद्ध बँकेतील 7000 कर्मचारीच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. रोबोट आणि एआय (AI) चा भूत या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर घोंघावतंय.
Standard Chartered Bank Layoffs : ओरेकल, मेटा, अॅमेझान या बहुप्रसिद्ध कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी एक मेल पाठून कामावरुन काढून टाकलं. या कंपनीतून हजारोंच्या संख्येत एका क्षणात कर्मचारी बेरोजगार झालेत. IT आणि ई सेक्टरमधील नोकरीकपाचीचे भूत आता बँकिंग क्षेत्रावरही घोंघावतंय. बँकिंग क्षेत्रातही कर्मचाऱ्यांऐवजी रोबोट आणि एआय (AI) यांच्या मदतीने काम करण्यात येणाऱ्यावर भर दिला जाणार आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार जगप्रसिद्ध स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक 2023 पर्यंत, पुढील चार वर्षांत 7000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरी वरुन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लंडनस्थित या बँकेचे 2030 पर्यंत आपल्या कॉर्पोरेट विभागांमधील सुमारे 15% पदे कमी करणार आहेत.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार या बँकेत 52000 हून अधिक कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी 7000 हून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. ही नोकरी कपात करण्यामागे कारण रोबोट आणि एआय (AI)चं भूत बँकिंग क्षेत्रातही घुसलंय. बँक सुरक्षा वाढवणे आणि नफा मिळवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राने हा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकचे सीईओ बिल विंटर्स यांनी सांगितलं की, आम्ही त्यांना दुसऱ्या पदावर काम करण्याची पूर्ण संधी देणार आहेत. शिवाय काही कर्मचाऱ्यांना नव्या पदांसाठी प्रशिक्षित आणि शिफ्ट करणार आहोत. ही बँके भारतातही आहे, त्यामुळे या नोकरीकपातीचा फटका चेन्नई, बंगळुरु, क्वालालंपूर यासह इतर देशातील बॅक ऑफिसमधील केंद्रालाही बसणार आहे.