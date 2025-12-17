English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नोकरीत मजा नाही राहिली? फक्त 5 हजारात सुरु करा 'हा' व्यवसाय, पहिल्या दिवसापासूनच मोठा नफा!

Business Idea: अनेकजण स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पाहतात, पण पैशांच्या अभावामुळे ते शक्य होत नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 05:21 PM IST
नोकरीत मजा नाही राहिली? फक्त 5 हजारात सुरु करा 'हा' व्यवसाय, पहिल्या दिवसापासूनच मोठा नफा!
बिझनेस आयडीया

Business Idea: अनेक लोक नोकरीला कंटाळले आहेत. नोकरीत आता पहिल्यासारखी मजा राहिली नाही. काहीतरी स्वत:चा व्यवसाय करायला हवा, असे आपल्या आजुबाजूला अनेकजण म्हणताना तुम्ही ऐकले असेल. पण कमी भांडवलात असा कोणता व्यवसाय करता येतो? सविस्तर जाणून घेऊया. 

अनेकजण स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचे स्वप्न पाहतात, पण पैशांच्या अभावामुळे ते शक्य होत नाही. आता तुम्ही अतिशय कमी खर्चात, म्हणजे फक्त 5 हजार रुपयांच्या अर्ज फीपासून प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र सुरू करू शकता. या योजनेतून तुम्हाला सरकारी मदत मिळते आणि पहिल्या दिवसापासूनच चांगला नफा कमावता येऊ शकतो. ही केंद्रे स्वस्त दरात दर्जेदार जेनेरिक औषधे विकतात, त्यामुळे लोकांची मोठी गर्दी होते आणि व्यवसाय यशस्वी होतो.

कागदपत्रे काय लागतात?

जन औषधी केंद्र चालवण्यासाठी तुमच्याकडे डी-फार्मा किंवा बी-फार्मा ही पदवी असावी लागते किंवा तुम्ही अशा पदवीधर फार्मासिस्टला नोकरीवर ठेवू शकता. दुकानासाठी सुमारे 120 चौरस फूट जागा आवश्यक आहे. अर्ज करताना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, फार्मासिस्टचे नोंदणी प्रमाणपत्र, वैध मोबाईल नंबर आणि राहण्याचा पुरावा अशी महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही सर्व तयारी झाल्यावर तुम्ही सहजपणे केंद्र उघडण्याचा विचार पुढे नेमू शकता.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रासाठी अर्ज करणे अतिशय सोपे आहे. तुम्ही घरी बसून संगणक किंवा लॅपटॉपवरून janaushadhi.gov.in ही अधिकृत वेबसाइट उघडा. मुख्य मेन्यूमध्ये "Apply For Kendra" पर्याय निवडा आणि पुढच्या पृष्ठावर "Click Here To Apply" वर क्लिक करा. त्यानंतर "नोंदणी करा आता" निवडून फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरा. फॉर्म तपासून घ्या, ड्रॉप-डाउनमधून तुमचे राज्य निवडा आणि सबमिट करा. अशा प्रकारे तुमचा अर्ज पूर्ण होईल आणि पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.

जन औषधी केंद्रांची लोकप्रियता

या केंद्रांमध्ये ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 50 ते 90 टक्के स्वस्त दरात औषधे मिळतात, त्यामुळे सामान्य लोकांची मोठी पसंती मिळते. परिणामी, लोक आता या केंद्रांकडे वळत आहेत आणि विक्री वाढते. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशात ही केंद्रे झपाट्याने वाढत आहेत.

देशातील जन औषधी केंद्रांची सद्यस्थिती

30 जून 2025 पर्यंत देशभरात एकूण 16912 जन औषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. सर्वाधिक केंद्रे उत्तर प्रदेशात आहेत, जिथे 3550 केंद्रे उघडली गेली आहेत. त्यानंतर केरळमध्ये 1629 कर्नाटकमध्ये 1480 आणि तामिळनाडूत 1432 केंद्रे आहेत. ही योजना लोकांसाठी फायदेशीर ठरतेय हे यातून स्पष्ट होते.

