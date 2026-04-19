  Success Story:99 रुपयांत सुरु केला व्यवसाय, उभारली ₹80000000 ची कंपनी; अतुल्य कौशिक यांना कसं झालं शक्य?

Success Story:99 रुपयांत सुरु केला व्यवसाय, उभारली ₹80000000 ची कंपनी; अतुल्य कौशिक यांना कसं झालं शक्य?

Success Story: नोकरीत असतानाच अतुल्य आणि त्यांच्या मित्रांनी ‘मायगीकमंकी’ नावाचे वेबसाइट सुरू केली. येथे विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीसंबंधी टिप्स आणि मार्गदर्शन फक्त 99 रुपयात उपलब्ध करून दिले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 19, 2026, 08:23 PM IST
Success Story:99 रुपयांत सुरु केला व्यवसाय, उभारली ₹80000000 ची कंपनी; अतुल्य कौशिक यांना कसं झालं शक्य?
अतुल्य कौशिक सक्सेस स्टोरी

Success Story: उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील अतुल्य कौशिक यांनी वेल्लोर येथून संगणक शास्त्रात बी.टेक पदवी घेतली. पदवी पूर्ण झाल्यावर त्यांनी गूगल पे आणि इंस्टामोजो सारख्या नामवंत कंपन्यांमध्ये काम केले. या अनुभवात त्यांना विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळवण्यासाठी योग्य तयारीची कमतरता जाणवली. याच कमतरतेतून त्यांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याची प्रेरणा मिळाली. अतुल्य यांनी मनीष अग्रवाल आणि आशय मिश्रा या 2 मित्रांना सोबत घेऊन छोटासा पण प्रभावी प्लॅन तयार केला. 99 रुपयात सुरु केलेला व्यवसाय 80 कोटींपर्यंत कसा गेला? याची कहाणी जाणून घेऊया. 

नोकरी सोडून साइड बिझनेसची सुरुवात

नोकरीत असतानाच अतुल्य आणि त्यांच्या मित्रांनी ‘मायगीकमंकी’ नावाचे वेबसाइट सुरू केली. येथे विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीसंबंधी टिप्स आणि मार्गदर्शन फक्त 99 रुपयात उपलब्ध करून दिले. पहिल्या दिवशीच 299 रुपये कमाई झाली. पुढे नऊ महिन्यांत ही कमाई 45 लाखांवर पोहोचली. या यशानंतर हा व्यवसाय पूर्णवेळ करायला हवा,याची तिघांना खात्री पटली. त्यामुळे त्यांनी नोकऱ्या सोडल्या आणि पूर्ण लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला.

99 रुपयांत नशीब बदलणारे डोमेन

सुरुवातीला ‘मायगीकमंकी’ नावाने सुरू झालेल्या व्यवसायाला नवीन ओळख देण्यासाठी अतुल्य यांनी ‘प्रेपइंस्टा’ हे नाव ठरवले. या नावासाठीचा डोमेन त्यांनी केवळ 99 रुपयांत विकत घेतला. 2019 मध्ये नोएडा येथे कंपनीची औपचारिक सुरुवात झाली. या छोट्याशा गुंतवणुकीने केवळ कंपनीचे नाव बदलले नाही तर त्यांच्या भाग्यालाच मोठी उडी दिली. आज प्रेपइंस्टा ही विद्यार्थ्यांच्या नोकरी तयारीसाठी ओळखली जाते.

फुकट सेवा देऊन ब्रँडची जाहिरात

कंपनी स्थापन झाल्यावर पहिले एक-दोन महिने त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना मोफत सेवा पुरवली. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आणि ब्रँडची मोफत जाहिरात झाली. नंतर सवलती आणि आकर्षक पॅकेजेस देऊन ग्राहक संख्या वाढवली. प्राइम पॅकेजमध्ये 200 हून अधिक कोर्सेस समाविष्ट आहेत. या धोरणाने कंपनीला वेगवान वाढ मिळाली.

कठोर परिश्रम आणि पाच वर्षांतली झेप

केवळ मेहनत आणि समर्पणातून कंपनीने पाच वर्षांत वार्षिक उलाढाल 8 कोटींपर्यंत नेली. सुरुवातीच्या 45 लाखांच्या कमाईपासून ते आजच्या 8 कोटींपर्यंतचा प्रवास हा अथक प्रयत्नांचा परिणाम आहे. वेबसाइटवर दररोज 20 लाखांहून अधिक विद्यार्थी भेट देतात. यातील तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी कंपनीच्या सेवांसाठी सभासदत्व घेतले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात खरा बदल घडवणारी कंपनी

प्रेपइंस्टा केवळ पैशासाठी नव्हे तर विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या तयारीत मदत करण्यासाठी निर्माण झाली. कंपनीमुळे हजारो तरुणांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले. तीन मित्रांच्या टीमवर्कने दाखवून दिले की, ‘तीन तिगाडा काम बिघाडा’ ही म्हण खोटी ठरवता येते. त्यांनी मिळून करोडोंचा साम्राज्य उभे केले.

नव उद्योजकांसाठी प्रेरणा 

अतुल्य कौशिक यांची ही यशोगाथा सांगते की, मोठ्या गुंतवणुकीची गरज नाही, फक्त दृष्टिकोन आणि मेहनत पुरेशी आहे. 99 रुपयांत सुरू झालेल्या व्यवसायाने आज 8 कोटींची उलाढाल केली. समस्या ओळखा, मित्रांसोबत टीम बनवा आणि सातत्याने प्रयत्न करा, हे या कहाणीतून शिकायला मिळते. प्रेपइंस्टा आजही विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीची तयारी सोपी करत असून पुढील वर्षांत व्यवसाय आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

