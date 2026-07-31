/सोनं खरेदीबाबत खळबळजनक रिपोर्ट; PM नरेंद्र मोदी यांचे सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन, 80 दिवसानंतरची सत्य परिस्थिती

GOLD : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भरातीयांना सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. याला 80 दिवस उलटले आहेत. सोनं खरेदीबाबत खळबळजनक रिपोर्ट समोर आला आहे. 80 दिवसानंतरची सोनं खरेदी बाबतची सत्य परिस्थिती समोर आली आहे. एप्रिल-जून दरम्यान सोन्याची मागणी घटली. असे असूनही, नागरिकांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सोन्याच्या खरेदीवर अंदाजे 65,000 कोटी अधिक खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे 2026 रोजी नागरिकांना एक वर्षासाठी नवीन सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमतीत अचानक वाढ झाली. यामुळे परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांनी सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील म्हणजेच एप्रिल ते जून या कालावधीतील सोनं खरेदीचा तपशील देणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. एप्रिल-जून दरम्यान सोन्याची एकूण मागणी घटली. असे असले तरी भारतीयांनी सोनं खरेदी केल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सोनं खरेदीवर अंदाजे 65,000 कोटी रुपये अधिक खर्च केले आहेत.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने अहवालाचत प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे. अहवालानुसार, एप्रिल-जून 2026 या तिमाहीत भारतातील सोन्याचा एकूण वापर प्रमाणात घटला. तथापि, गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमती लक्षणीय वाढल्यामुळे त्याच्या मूल्यात वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारतीयांनी सोन्याच्या खरेदीवर एकूण 1,65,400 कोटी रुपये खर्च केले. यापूर्वी, 2025 च्या याच तिमाहीत भारतीयांनी एकूण 1,00,400 कोटी रुपयांची खरेदी केली होती. एप्रिल-जून 2026 च्या तिमाहीत भारतातील सोन्याची एकूण मागणी 139.7 टनांवरून 131.4 टनांपर्यंत घटले आहे.
सोनं हा गुतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जातो. मागील वर्षभरात, भू-राजकीय तणाव, मध्यवर्ती बँकांकडून होणारी सततची खरेदी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे सोन्याच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या. सोन्याचा दर दोन लाखाच्या आसपास पोहचला होता. आता मात्र, सोन्याचा दर दीड लाखाच्या खाली आहे. ग्राहक दागिने खरेदी करण्यापेक्षा गोल्ड काॉईन खरेदी करत आहेत.