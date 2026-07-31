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सोनं खरेदीबाबत खळबळजनक रिपोर्ट; PM नरेंद्र मोदी यांचे सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन, 80 दिवसानंतरची सत्य परिस्थिती

PM नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केल्यानंतर 80 दिवसांनी खळबळजनक रिपोर्ट समोर आला आहे.  सोनं खरेदीचा कल कसा आहे याची आश्चर्यकारक आकडेवारी समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:08 PM IST
सोनं खरेदीबाबत खळबळजनक रिपोर्ट; PM नरेंद्र मोदी यांचे सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन, 80 दिवसानंतरची सत्य परिस्थिती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सोनं खरेदीबाबत खळबळजनक रिपोर्ट; PM नरेंद्र मोदी यांचे सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन, 80 दिवसानंतरची सत्य परिस्थिती
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