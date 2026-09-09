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...तर थेट बायकोच्या बँक अकाऊंटवर जाणार नवऱ्याच्या पगाराचे पैसे; सरकारने का घेतला हा कठोर निर्णय?

मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रारींचा खच पडल्याचं लक्षात आल्यानंतर स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालत हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नेमकं घडणार काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:50 PM IST
...तर थेट बायकोच्या बँक अकाऊंटवर जाणार नवऱ्याच्या पगाराचे पैसे; सरकारने का घेतला हा कठोर निर्णय?
Image Credit: देशातल्या &#039;या&#039; राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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