Marathi News
Stock Market: रविवारी स्टॉक मार्केट सुरु की बंद?, गुंतवणूकदारांसाठी मोठी अपडेट!

Budget Day 2026:  1 फेब्रुवारी रोजी रविवार असल्याने स्टॉक मार्केट खुला राहणार की बंद?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 30, 2026, 06:21 PM IST
स्टॉक मार्केट

Budget Day 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भारत सरकारचा 2026-27 आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. सामान्यतः अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो आणि त्यात देशाच्या आर्थिक धोरणांचा, कर बदलांचा आणि विकास योजनांचा उल्लेख असतो. गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातील घोषणांचा तात्काळ फायदा घेण्यासाठी ही योजना आहे. अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा असतो, ज्यात शेतकरी, उद्योग आणि सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना असतात. 1 फेब्रुवारी रोजी रविवार असल्याने स्टॉक मार्केट खुला राहणार की बंद? याबद्दल चर्चा सुरु आहेत. 

स्टॉक मार्केटची वेळ

या विशेष दिवशी मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) दोन्ही सामान्य वेळेनुसार चालू राहणार आहेत. सकाळी 9 ते 9.15 पर्यंत पूर्व- सत्र असेल. ज्यात निव त्यांच्या व्यवहारांची तयारी करू शकतात. त्यानंतर मुख्य व्यवहार सत्र सकाळी सव्वा नऊ ते दुपारी साडेतीनपर्यंत चालेल. हे सर्वसामान्य कामकाज दिवसांसारखेच आहे. रविवार असूनही बाजार उघडण्यामुळे गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातील बातम्यांवर त्वरित प्रतिक्रिया देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे शेअर्सच्या किंमतीत तात्काळ बदल होऊ शकतात आणि बाजारातील चढउतार वाढू शकतात.  गुंतवणूकदारांना घरबसल्या किंवा कार्यालयातून व्यवहार करता यावा या सोयीसाठी ही व्यवस्था आहे.  

कमॉडीटी मार्केटची विशेष योजना

केवळ शेअर बाजारच नव्हे तर कमॉडीटी बाजारपेठाही या दिवशी खुली राहणार आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत व्यवहार सुरू राहतील. यात सोने, चांदी, तेल आणि इतर वस्तूंच्या करारांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे या वस्तूंच्या किंमतीत बदल होऊ शकतात. म्हणून ही विशेष वेळ ठेवण्यात आली आहे. सामान्यतः रविवारी बाजार बंद असतात, पण या दिवशी गुंतवणूकदारांना संपूर्ण दिवसभर संधी मिळणार आहे.

बाजार का असणार खुला?

अर्थसंकल्प सादर होत असताना बाजार खुला ठेवल्याने गुंतवणूकदारांना तात्काळ हालचाल करता येणार आहे. संसदेत अर्थमंत्री जेव्हा घोषणा करतात, तेव्हा त्याचा बाजारावर त्वरित परिणाम होतो. उदाहरणार्थ कर कमी झाल्यास शेअर्स वाढू शकतात. म्हणून रविवारीही बाजार चालू ठेवण्याची व्यवस्था आहे. ही पद्धत गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी आहे. ज्यामुळे ते नुकसान टाळू शकतात किंवा संधीचा फायदा घेऊ शकतात. यामुळे बाजार अधिक सक्रिय आणि पारदर्शक राहतो. सरकार आणि बाजार नियामकांनी ही योजना लागू केलीय. यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर राहण्यास मदत होते. 

गुंतवणूकदारांना सल्ला 

या विशेष व्यवस्थेमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होणार आहे. यावेळी गुंतवणूकदा अर्थसंकल्पातील बदलांवरुन त्वरित व्यवहार करू शकतात. ज्यामुळे नफा किंवा तोटा नियंत्रित करता येणार आहे. याने बाजारातील चढउतार वाढू शकतात म्हणून गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळून विदेशी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. एकूणच हा दिवस बाजारासाठी महत्त्वाचा असेल ज्यात नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

