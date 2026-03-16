  भारत • भारताने 21,00,00,00,000 रुपयांची महागुंतवणूक केलेल्या इराणच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा मोठा हल्ला; युद्धाचा भारताला सर्वात मोठा धक्का!

भारताने 21,00,00,00,000 रुपयांची महागुंतवणूक केलेल्या इराणच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचा मोठा हल्ला; युद्धाचा भारताला सर्वात मोठा धक्का!

इराणमध्ये असलेल्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेने हल्ला केला आहे. चाबहार बंदरात भारताने मोठी गुंकवणूक केली आहे. यामुळे हा हल्ला भारतासाठी मोठा झटका मामला जात आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 16, 2026, 02:47 PM IST
Strikes Near India-Built Chabahar Port In Iran : इराण आणि इस्त्रालय अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. अशातच भारताला धक्का देणारी घडामोड घडली आहे.  इराणच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेने मोठा हल्ला केला आहे. अमेरिकन लढाऊ विमानांनी इराणच्या चाबहार व्यापार क्षेत्राजवळील एका डोंगरावर असलेल्या लष्करी तळांवर हल्ला केल्याचे वृत्त आहे.

खार्ग बेटानंतर अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदरावर मोठा हल्ला केला आहे. वृत्तानुसार, अमेरिकन लढाऊ विमानांनी व्यापार क्षेत्रातील लष्करी छावण्यांना लक्ष्य केले आहे.  व्यापार क्षेत्रात स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत. याशिवाय धुराचे प्रचंड लोट देखील दिसत होते. हल्ल्यांमुळे चाबहार बंदर परिसरात  मोठे नुकसान झाल्याची भीती वर्तवली जात आहे. चाबहार बंदराजवळ झालेल्या हल्ल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अमेरिकन विमाने बंदराच्या व्यापार क्षेत्राजवळ घिरट्या घालत असल्याचे व्हिडि ओत दिसत आहे.

चाबहार बंदर भारतासाठी महत्त्वाचे 

इराणचे चाबहार बंदर भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. भारत पश्चिम आशिया आणि युरोपशी व्यापार करण्यासाठी या बंदराचा वापर करतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत सरकारने या बंदराच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. काँग्रेसच्या कम्युनिकेशन विभागाचे प्रभारी जयराम रमेश यांनी रविवारी सोशल मीडियावर एक शेअर पोस्ट केली.  सरकारने चाबहार प्रकल्पाबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करावी आणि भारत अजूनही या प्रकल्पात सहभागी आहे का हे सांगावे. जर असे झाले नाही तर ते भारतासाठी एक मोठा धोरणात्मक धक्का आहे असे त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे अमेरिकेचा पारा चढला 

अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात बंद केली आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणखी संतापली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की त्यांनी सामुद्रधुनी उघडी ठेवण्यासाठी सुमारे सात देशांकडून युद्धनौका मागवल्या आहेत. तथापि, इराण युद्धादरम्यान तेलाच्या किमती वाढल्या असूनही, अद्याप कोणत्याही देशाने त्यांच्या आवाहनाला ठोस वचन दिलेले नाही.

हे देखील वाचा - मुंबईपासून 1,400 KM अंतरावर 21,00,00,00,000 रुपयांची महागुंतवणूक; भारताचा इराणमधील सर्वात मोठा प्रकल्प धोक्यात?

ट्रम्प यांनी पश्चिम आशियाई कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या आणि जगातील सुमारे पाचव्या क्रमांकाच्या तेल व्यापाराच्या सागरी मार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासन ज्या देशांशी युती करण्यासाठी चर्चा करत आहे. अशा देशांची नावे सांगण्यास नकार दिला. "मी या देशांना पुढे येण्यास आणि त्यांच्या प्रदेशाचे रक्षण करण्यास सांगत आहे कारण तो त्यांचा प्रदेश आहे," ट्रम्प म्हणाले. हा सागरी मार्ग अमेरिकेसाठी तितका महत्त्वाचा नाही, कारण अमेरिकेला स्वतःचे तेल मिळते. ट्रम्प म्हणाले की चीनला या मार्गाने सुमारे 90 टक्के तेल मिळते, तर अमेरिकेला तेथून खूप कमी तेल मिळते. तथापि, चीन या युतीत सामील होईल की नाही हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटनला यात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

