  • ... अन् विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या ओठाचा लचका तोडला, घटना CCTV मध्ये कैद; कारण आले समोर

... अन् विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या ओठाचा लचका तोडला, घटना CCTV मध्ये कैद; कारण आले समोर

Students bite a female lips CCTV : अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या ओठाचा चावा घेतला आहे. या सगळा प्रकार CCTV मध्ये कैद झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 03:50 PM IST
... अन् विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या ओठाचा लचका तोडला, घटना CCTV मध्ये कैद; कारण आले समोर

Crime News :  उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी येथून एक लज्जास्पद घटना समोर आली आहे. बारावीच्या एका विद्यार्थ्याने आपल्या महिला शिक्षिकेवर हल्ला केला. त्याने तिचे ओठ चावले. पीडितेची प्रकृती गंभीर असून तिला आग्रा येथे रेफर करण्यात आले आहे, जिथे तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही लज्जास्पद घटना सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झाली आहे.

शिक्षिकेला देत होता त्रास 

असे ​​वृत्त आहे की विद्यार्थी बराच काळ त्याच्या शिक्षिकेला त्रास देत होता. त्याने शाळेतही तिचा विनयभंग केला. शिक्षकाच्या कुटुंबाने आरोपी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाकडे याबद्दल तक्रार केली तेव्हा विद्यार्थी काही दिवस शांत राहिला. तथापि, त्याने शाळेत महिला शिक्षिकेला पुन्हा त्रास देणे सुरू केले.

शाळा सोडली पण... 

वृत्तानुसार, विद्यार्थ्याच्या छळामुळे महिला शिक्षिकेला शाळा सोडण्यास भाग पाडण्यात आले. तथापि, विद्यार्थ्याने तिचा छळ करणे सुरूच ठेवले. असे वृत्त आहे की शिक्षकाने जोरदार विरोध केला तेव्हा आरोपी विद्यार्थ्याने तिच्यावर हल्ला केला आणि तिचे ओठ चावले.

काय आहे संपूर्ण प्रकार?

मैनपुरीच्या कोतवाली परिसरात, अखंड प्रताप सिंह नावाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्याने शाळेत त्याच्या शिक्षिकेला त्रास देण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाकडे याबद्दल तक्रार केल्यावर काही काळ सर्व काही सुरळीत झाले. पण विद्यार्थ्याच्या कृती पुन्हा सुरू झाल्या. अखेर, कंटाळलेल्या शिक्षिकेने शाळा सोडली आणि दुसऱ्या शाळेत काम करायला सुरुवात केली. पण आरोपी विद्यार्थी तिथेच थांबला नाही. त्याने शिक्षिकेचा नवीन ठिकाणीही पाठलाग सुरू केला. शिक्षिकेने प्रतिकार केला तेव्हा त्याने एक भयानक पाऊल उचलले. त्याने शिक्षिकेला रस्त्यात थांबवले, तिच्या ओढाचा चावा घेतला. 

तिच्या गळ्यात हात घालून...

असे वृत्त आहे की, महिला शिक्षिका ट्यूशनला जात असताना, आरोपी विद्यार्थ्याने तिला थांबवले, तिच्या गळ्यात हात घातला आणि नंतर तिचे दोन्ही ओठ चावले. त्यानंतर आरोपी विद्यार्थी पळून गेला. गंभीर अवस्थेत असलेल्या शिक्षिकेला जिल्हा रुग्णालयातून आग्रा येथे दाखल करण्यात आले आहे. तिच्यावर आग्राच्या एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पीडितेच्या भावाने आरोपी विद्यार्थ्याविरुद्ध मैनपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mainpuri Newsstudent bit a female teacher lipsstudent attack teacherstudent cut female teachers lipslady teacher harassment

