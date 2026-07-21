'आपल्या देशातील तरुणाईचा आवाज...', रितेश-जेनेलियाचा आंदोलक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा; आवाहन करत म्हणाले, 'चला, आपण...'

नवी दिल्लीमधील जंतर-मंतर येथे सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण मिळालं. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या दिशेने मोर्चा नेणारे विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षात अनेकजण जखमी झाले. सरकारी मालमत्तेचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. सोमवारच्या या घटनेचे पडसादर अगदी सभागृहामध्येही उमटले. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करताच उपराष्ट्रपतींनी राज्यसभेचं कामकाज तहकूब केलं. सोमवारच्या संघर्षाची झलक सोशल मीडियावरही पाहायला मिळाली. मागील काही दिवसांपासून या आंदोलनासंदर्भात अनेक सेलिब्रिटींनी पुढे येऊन मतप्रदर्श केलेलं असतानाच आता अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जेनेलिया यांनीही या विषयावर आपलं मत मांडलं आहे.
रितेशने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन स्टोरी पोस्ट करत भावनांना वाट मोकळी करु दिली. "आम्ही आपल्या देशातील तरुणांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. त्यांचा आवाज मोठ्याने, स्पष्टपणे आणि निर्भयपणे ऐकला गेला पाहिजे," असं रितेशने आपल्या या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. एवढ्यावरच न थांबता रितेशने, "हे तरुण लोकच आपल्या लोकशाहीचे स्पंदन (धडकन) आणि आपल्या राष्ट्राच्या भविष्याचे खरे शिल्पकार आहेत," असंही या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
केवळ पाठिंबा न देता रितेशने आपल्या पोस्टमधून इतरांना आवाहनही केलं आहे. "चला, आपण त्यांचे ऐकूया, त्यांना पाठिंबा देऊया आणि त्यांना सक्षम करूया. आपल्या तरुणांची ऊर्जा, धैर्य आणि स्वप्नेच आपण घडवू इच्छित असलेल्या भारताला आकार देतील," असं रितेशने या पोस्टमध्ये म्हटलं असून पोस्टच्या शेवटी "जय हिंद," असं नमूद केलं आहे. या पोस्टच्या शेवटी 'जेनेलिया आणि रितेश देशमुख' असं नमूद करत ही त्याची आणि त्याच्या पत्नीची भूमिका असल्याचं रितेशन स्पष्ट केलं आहे. या पोस्टच्या तळाशी भारतीय तरुण, तरुणांचा आवाज आणि आपल्या देशाचं भवितव्य अशा अर्थाचे अनुक्रमे #YouthOfIndia , #VoiceOfTheYouth आणि #FutureOfOurNation हे हॅशटॅग वापरले आहेत.
रितेशने सोशल मीडियावरुन पाठिंबा दर्शवला असून त्याच्यापूर्वीही अनेकांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून या आंदोलनाला समर्थन दर्शवलं आहे. प्रकाश राज, शबानी आझमी, नसिरुद्दीन शाह यासारख्या कलकारांनी तर प्रत्यक्षात जंतर मंतरवर हजेरी लावून या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवल्याचं पाहायला मिळालं. अनेक मराठी कलाकारांनीही या प्रकरणावरुन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाष्य केल्याचं दिसून आलं आहे. सयाजी शिंदेंबरोबरच, शाल्मली खोलगडे आणि इतरही सेलिब्रिटींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवताना किमान विद्यार्थ्यांचं ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.