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'मोदी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेत नाहीत कारण त्यानंतर...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोठं भाकित

"दिल्लीतील आंदोलकांप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रकल्पबाधित शेतकरी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी किंवा राजभवनात धडकला तर आश्चर्य वाटायला नको."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:01 AM IST
'मोदी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेत नाहीत कारण त्यानंतर...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोठं भाकित
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मोदींवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'मोदी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेत नाहीत कारण त्यानंतर...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोठं भाकित
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