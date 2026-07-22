'मोदी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेत नाहीत कारण त्यानंतर...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोठं भाकित

"पंतप्रधान मोदी-शहा जोडीने अनेक पक्ष फोडले. आमदार, खासदार विकत घेऊन स्वतःचे संख्याबळ वाढवले, पण संतप्त तरुणांचा लोंढा संसदेच्या दिशेने निघाल्याचे समजताच मोदी हे भयभीत होऊन संसदेतून निघून गेले, तर गृहमंत्री शहा यांनी संसदेच्या सर्व दरवाजांना आतून टाळी लावून संतप्त तरुणांच्या दिशेने पोलिसी बंदुका रोखल्या. हे चित्र 12 वर्षांत भारतात प्रथमच दिसले. त्यांना तुम्ही ‘जेन झी’ म्हणा नाहीतर आणखी कोणतेही विश्लेषण लावा, दिल्लीच्या रस्त्यांवर देशातील संतप्त तरुणाईचा उसळलेला लाव्हा जगाने पाहिला," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. "इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यासुद्धा ‘मेलोडी’ चॉकलेट चघळत दिल्लीतील हा मोदीविरोधी संताप पाहत असतील. जगासाठी, मानवतेसाठी ‘मोदी’ हे एक ओझे झाले आहे व जगानेच भारतातील मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. आज पुन्हा एकदा मोदी सरकारचा तोच क्रूर चेहरा सगळ्यांनी पाहिला," असा टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"13 वर्षांपासून 30 वर्षांपर्यंतचे तरुण आंदोलनात उतरले होते व मोदी-शहांच्या पोलिसांनी त्यांची डोकी फोडली. मोदी-शहांच्या हातात असते तर या तरुणांचा त्यांनी जालियनवाला बाग करून टाकला असता. मोदींनी गेल्या 12 वर्षांत पत्रकारांशी संवाद साधला नाही. मोदींनी कोणत्याच आंदोलनाच्या नेत्यांशी संवाद साधला नाही. हिंदूंचे महत्त्वाचे स्थान असलेल्या ऋषिकेशमध्ये चार हजार झाडांच्या कत्तलीविरोधात जनतेचे आंदोलन सुरू आहे. हजारो लोक दिवस-रात्र झाडांचे संरक्षण करत आहेत. ‘एक पेड माँ के नाम’ हा उपक्रम मोदींनी सुरू केला. तो किती बकवास होता हे देशभरातील वृक्षतोडीवरून दिसते. प्रिय मित्र गौतम अदानींच्या उद्योग, खाणींसाठी झारखंड, छत्तीसगडची जंगले नष्ट केली जात आहेत. तेथेही लोकांची जंगल वाचवा आंदोलने सुरू आहेत, पण मोदी चूप आहेत," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"महाराष्ट्रात अकोला (हिवरखेड), सोलापूर (उजनी धरण), भंडारा (बावनथडी प्रकल्प), बुलढाणा (पेनटाकळी) आणि (जिगाव प्रकल्प) अशा ठिकाणी प्रकल्पबाधित शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नाशिक येथे बिल्डरांच्या फायद्यासाठी रिंग रोड व त्यासाठी शेतकऱ्यांची घरे व जमिनीवर बुलडोझर फिरवला जात आहे. शक्तिपीठ मार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या उपजाऊ जमिनी जबरदस्तीने ओरबाडल्या जात आहेत. या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची हिंमत ना मोदींमध्ये आहे ना महाराष्ट्राच्या फडणवीसांमध्ये. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलकांप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रकल्पबाधित शेतकरी मुंबईत येऊन मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी किंवा राजभवनात धडकला तर आश्चर्य वाटायला नको," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलंय.
"वास्तविक शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणे सोपे होते, पण मोदी हा राजीनामा घेत नाहीत. कारण त्यानंतर मंत्रिमंडळात राजीनाम्यांची रांग लागेल. भ्रष्टाचार, लुटमार, अकार्यक्षमता या दुर्गुणांचे पुतळे असलेल्या किमान डझनभर मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागतील. प्रत्येक वेळी जनता रस्त्यावर येईल आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचे राजीनामे मागण्यासाठी मोदींच्या दरवाजावर धडका मारील," असा उल्लेख अग्रलेखात आहे.