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'चांगल्याचं श्रेय घ्यायचं आणि गैरकारभाराची जबाबदारी खालच्यावर ढकलायची हे...', अण्णा हजारेंचं मोदींना खरमरीत पत्र

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेला लाठीचार्ज, सोनम वांगचुक यांना मिळालेल्या वागणुकीसंदर्भात अण्णा हजारेंनी तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त करत पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST
'चांगल्याचं श्रेय घ्यायचं आणि गैरकारभाराची जबाबदारी खालच्यावर ढकलायची हे...', अण्णा हजारेंचं मोदींना खरमरीत पत्र

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'चांगल्याचं श्रेय घ्यायचं आणि गैरकारभाराची जबाबदारी खालच्यावर ढकलायची हे...', अण्णा हजारेंचं मोदींना खरमरीत पत्र
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