'मोदी, शाह राजा असल्यासारखे वागत आहेत', 'पोलिसच दगड फेकत होते, पोलिसांनी 12 वर्षाच्या मुलीचे...'; काँग्रेस नेत्याचे गंभीर आरोप

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी कठोर शब्दांमध्ये केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. जंतर-मंतर येथे सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान सोमवारी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन वडेट्टीवार यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि दिल्ली पोलिसांचा उल्लेख करत वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
कोक्रोच जनता पार्टीने 'जंतर-मंतर'ला जे आंदोलन केलं ते देशभर पसरले. देशाचं उज्वल भवितव्य ज्यांच्या हातात आहे ते उध्वस्त करायचं पाप मोदी सरकारने केले आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे. "आंदोलक शांतपणे आंदोलन करत आहेत. ते शस्त्रंही घेऊन नाहीत. पोलिसांनी 12 वर्षाच्या मुलीचे कपडे फाडले. त्यांना मारहाण केली. अनेकांचे हात-पाय तुटलेत. पोलिसच दगड फेकत होते. इंग्रजांच्या काळात हेच सुरु होतं," असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.
"या देशाच्या अभिमान मुली आहेत. त्यांनी मेडल मिळवले त्यादेखील अशाच आंदोलनाला बसल्या होत्या. शेतकरी आंदोलनाला बसले होते. मोदी-शाह आपण राजा आहोत असे वागत आहेत. राहुल गांधी यांना उचलून कुठे नेलं हे माहीतच नाही पडलं. देशाची लोकशाही वाचवणं हा मुख्य उद्देश आहे," असं वडेट्टीवार म्हणाले.
"आंदोलनाला सरकार का घाबरतंय? सरकारची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. जे लोक शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतात त्यांना उचलून नेलं जातं. दिल्ली पोलीस नरेंद्र मोदींच्या इशारावर काम करतात. देशाला लाज वाटावी असं कृत्य आहे. मोदी सरकारची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. राहुल गांधी यांच्यामागे देशातील तरुण ताकदीने उभे आहेत. या लोकशाहीचा गळा घोटणारे सरकार म्हणून नोंद होईल," असंही वडेट्टीवार म्हणाले. "आम्ही काय अपेक्षा ठेवणार न्यायालयाला हाथ जोडून आमचीच विनंती आहे," असंही वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने लक्ष घालावं या विषयावर बोलताना म्हटलं.
दिल्लीतील आंदोलनासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिल्लीतील आंदोलनाला मिळत असलेल्या पैशावरुन शंका उपस्थित केली. यावरूनही वडेट्टीवार यांनी टोला लगावला. "हे स्पॉन्सर आंदोलन आहे. नरेंद्र मोदी यांचा देशात विकासाचा झंजावत सुरू आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणी सात-आठ जण होते त्यांना अटक झाली आणि त्यांना शिक्षाही होणार आहे. विरोधकांचा आंदोलनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या अजेंडा आहे. आपल्याला या माध्यमातून संधी मिळते का असा प्रयत्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारने नक्षलवाद संपवला आहे. नक्षलवाद फोफावणाऱ्या संघटनांना बाहेरून होणारा फंडिंग थांबलं. बाहेर देशातील कुठून फंड येत आहे आणि हे आंदोलन कोणी स्पॉन्सर केलं हे लवकरच बाहेर येईल," असं रविंद्र चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. याबद्दल विचारलं असता वडेट्टीवार यांनी, "रवींद्र चव्हाण यांची बालबुद्धी आहे," असं उत्तर दिलं.