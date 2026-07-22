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'मोदी, शाह राजा असल्यासारखे वागत आहेत', 'पोलिसच दगड फेकत होते, पोलिसांनी 12 वर्षाच्या मुलीचे...'; काँग्रेस नेत्याचे गंभीर आरोप

विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जवरुन थेट देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधताना महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी कठोर शब्दांमध्ये भाष्य केलं आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:34 PM IST
'मोदी, शाह राजा असल्यासारखे वागत आहेत', 'पोलिसच दगड फेकत होते, पोलिसांनी 12 वर्षाच्या मुलीचे...'; काँग्रेस नेत्याचे गंभीर आरोप
Image Credit: काँग्रेस नेत्याचा हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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