/एकामागोमाग एक पेनकिलर दिले अन्...; कॅम्पस डॉक्टरांचं धक्कादायक कृत्य, तरुणीचा मृत्यू होईपर्यंत...; मैत्रिणीचा हादरवणारा खुलासा

आसाममध्ये उपचारादरम्यान एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी याप्रकरणी आंदोलनच छेडलं आहे. यादरम्यान तरुणीसोबत एकाच रुममध्ये राहणाऱ्या मैत्रिणीने धक्कादायक आरोप केले आहेत. कॅम्पसवरील डॉक्टरांनी तिला 'एकापाठोपाठ एक वेदनाशामक औषधे' (painkillers) दिली होती असा दावा तिने केला आहे. गुवाहाटीच्या उपनगरातील सोनापूर येथील 'लक्ष्मीबाई नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन'ची (LNIPE) विद्यार्थिनी असलेल्या श्रुती उपाध्याय हिचा शहरातील एका रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. आजारपण सांगितलं जात असलं तरी तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप तपासले जात आहे.
श्रुतीची रूममेट श्वेता हिने सांगितले आहे की, तिची मैत्रीण गेल्या जवळपास चार वर्षांपासून पाठीच्या तीव्र वेदनांनी त्रस्त होती. तिने असा आरोप केला की, संस्थेच्या डॉक्टरांनी वारंवार वेदनाशामक औषधे (पेनकिलर्स) दिली. पण तिची प्रकृती सुधारण्यापेक्षी अधिकच बिघडली.
"संस्थेच्या डॉक्टरांनी तिला वारंवार वेदनाशामक औषधे दिली, पण तिच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही आणि वेदना वाढतच गेल्या," असे श्वेता म्हणाली. तसेच, श्रुतीला सोनपूर येथील रुग्णालयात काही वैद्यकीय चाचण्या करून घेण्यास सांगण्यात आले होते, असेही तिने नमूद केले.
"तिच्यावर करण्यात आलेले उपचार, तिची तपासणी करणारे डॉक्टर आणि उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा यांबाबत आम्हाला सखोल चौकशी हवी आहे. यात जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे," अशी मागणी श्वेताने केली आहे.
मुलीच्या मृत्यूच्या काही तास आधी संस्थेने त्यांच्याशी ज्याप्रकारे संपर्क साधला, त्याबद्दल श्रुतीच्या आईने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुलीच्या प्रकृतीचे गांभीर्य त्यांना कळवले गेले नाही आणि मुलीनेच रुग्णालयातून त्यांना फोन केला होता, असा आरोप त्यांनी केला. "मुलीच्या प्रकृतीबाबत माहिती देणारा संस्थेचा कोणताही फोन मला आला नाही. श्रुतीनेच मला फोन करून सांगितले की, 'मम्मी, माझी तब्येत खूप खराब आहे. मी रुग्णालयात आहे'," असे सांगत, त्यानंतर आपण तातडीने रुग्णालयात धाव घेतल्याचे तिच्या आईने नमूद केले.
संस्थेशी संपर्क साधला असता, उपाध्याय यांची प्रकृती ठीक असून डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करत असल्याचे सांगण्यात आले, असा आरोप त्यांच्या आईने केला. "जेव्हा मी अखेरीस रुग्णालयात पोहोचले आणि माझ्या मुलीला पाहिले, तेव्हा मी तिला ओळखूही शकले नाही. तिची अवस्था पाहून मला धक्काच बसला." कुलगुरूंनी बुधवारी रात्री आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि श्रुतीच्या पालकांशीही चर्चा केली.
"ज्या परिस्थितीत हा मृत्यू झाला, त्याबद्दल आम्ही पोलिसांना माहिती दिली होती. शवविच्छेदनही करण्यात आले आहे. आम्ही नियमावलीचे पालन करू," असे एलएनआयपीई (LNIPE) चे डीन शंकरज्योती बसुमतारी यांनी सांगितले. मुख्य वॉर्डन मर्लिन गोगोई यांना निलंबित करण्यात आले आहे. उपाध्याय यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांवर संस्थेने अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.