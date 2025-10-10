गेल्या 10 वर्षांत 70 टक्क्यांनी वाढले विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, 'ही' आहेत मुख्य कारणे

Student Suicide Rate: विद्यार्थ्यांमध्ये वाढता आत्महत्याचा दर ही एक गंभीर समस्या आहे, ज्याची अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. शिक्षण क्षेत्रात वाढलेली स्पर्धा, पालकांच्या आणि समाजाच्या अपेक्षा तसेच परीक्षांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचे दडपण हे विद्यार्थ्यांमध्ये तणाव वाढवते. आजकाल शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपेक्षा जास्त विध्यार्थी टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. आत्महत्येची संख्या जनमासाणला चकित करणारी आहे.
2023 मध्ये बेरोजगारांमधील आत्महत्येच्या घटनांमध्ये घट झाली. 2023 मध्ये विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त 14,234 बेरोजगारांनी आत्महत्या केल्या, जे एकूण आत्महत्यांच्या 8.3% आहे. या आकडेवारीत निश्चितच थोडीशी घट झाली आहे. 2022 मध्ये 15,783 म्हणजेच 9.3% आत्महत्या बेरोजगारांनी केल्या होत्या.
2023 मध्ये एकूण 1.71 लाख लोकांनी आत्महत्या केल्या.अहवालानुसार, 18 वर्षांखालील मुलांमध्ये आत्महत्येचे सर्वात सामान्य कारण 'परीक्षेत नापास होणे' आहे. या कारणास्तव 1,303 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्याच वर्षी बेरोजगारीमुळे इतक्याच लोकांनी आत्महत्या केल्या.
गेल्या 10 वर्षांत आत्महत्येच्या घटनांमध्ये 70% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, 2014 ते 2023 दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये 72.9 % वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात तिसऱ्यांदा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये इतकी वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या 900 ने वाढल्या. 2020 मध्ये 2.100 अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2022 मध्ये हा आकडा किंचित कमी झाला, परंतु 2023 मध्ये आणखी 848 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली.
भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने हे नियम बनवले आहेत
1. मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, 2017
2. रॅगिंग विरोधी उपाय
3. विद्यार्थी समुपदेशन प्रणाली
4. निमहंस, एसपीआयएफ कडून आत्महत्या प्रतिबंधासाठी गेटकीपर प्रशिक्षण.
5. राष्ट्रीय आर्थिक वर्ष 2020
पालकांची जवाबदारी
स्वतःच्या स्वप्नच, इच्छांचं ओझं मुलांवर लादू नका, याकडे पालकांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. पालकांनी आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना सकारात्मक आणि धैर्यवान बनवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
विद्यार्थ्यांनी अपयशाला नेहमी नवीन धडा समजावा, तो स्वीकारावा आणि पुढच्या वेळी अधिक मेहनत करावी, याची शिकवण मुलांना वेळोवेळी करावी. नाही आणि अपयश पचवण्याची शिकवण मुलांना देणे काळाची गरज झाली आहे. चुका होतात पण त्या लक्षात घेऊन सुधारण्यावर भर द्यावा. अभ्यासासाठी योजना बदलणे आणि आवश्यक असल्यास अभ्यासाचे वातावरण बदलणे खूप आवश्यक आहे. गरज पडल्यास समउपदेशकाची मदत घ्यावी.