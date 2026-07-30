शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 'मिड डे मिल'मध्ये मिळणार चिकन बिर्याणी? हे सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत

महाराष्ट्र सरकारनुसार तामिळनाडू सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना मिड डे मिल देण्यात येते. त्यामुळे या मिड डे मिल संदर्भात तामिळनाडू मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजमोहन यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्याकडे महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवलाय. राजमोहन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे असा प्रस्ताव ठेवला की, सरकारी शाळेतील मुलांना आठवड्यातून एकदा दुपारच्या जेवणात चवदार चिकन बिर्याणी द्यावा.
तामिळनाडूमध्ये विजय सरकार आल्यापासून मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी खूप मोठे निर्णय घेतले आहेत. महिलांच्या योजनांना प्राधान्य, सार्वजनिक वाहतूक बसेस वातानुकूलित आणि नागरिकांना 200 यूनिट मोफत वीज इत्यादी निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक सरकारने शालेय पोषण कार्यक्रमाला आपापल्या परीने बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माजी मुख्यमंत्री कामराजार यांनी सराकरी शाळांमध्ये मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली, कलैगनार करुणानिधी यांनी त्या भोजनात अंड्यांचा समावेश केला, एमजीआरने या योजनेचं रुपांतर पौष्टिक भोजन कार्यक्रमात केलं आणि जयललिता यांनी आठवडाभर जेवणात अंड्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे आता सरकारी शाळांमध्ये आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याची माझी इच्छा आहे", असं मंत्री राजमोहन म्हणाले.
हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री विजय यांच्या समोर मांडण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली आहे, परंतु अजून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.