Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
PUBG च्या नादी लागून तहान-भूक विसरायचा; JEE मध्ये मिळाले 99.91 टक्के, कसा झाला बदल?

JEE Main Success Story:  पूर्वी स्वरित PUBG गेममध्ये पूर्ण बुडालेला असायचा. गेम खेळताना खाणे-पिणेही विसरुन जायचा. त्यामुळे आई-वडिलांना खूप चिंता असायची. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 23, 2026, 07:09 PM IST
स्वरित सक्सेस स्टोरी

JEE Main Success Story: गेमिंगच्या नादानं आजकालची पिढी भरकटलेली दिसतेय. खासकरुन पब्जीचे व्यसन लागलेली अनेक उदाहरणे आजुबाजूला सापडतात. पण याच व्यसनातून बाहेर येऊन कोणी जेईई सारखी परीक्षा 90 हून अधिक टक्के मिळवून उत्तीर्ण केली तर? हो. असच घडलंय. पब्जीसाठी तहान-भूक विसरणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये कसा घडला हा बदल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

झारखंडच्या पलामूयेथील स्वरित रंजन यांने जेईई मेन्स 2026 परीक्षेत 99.91 टक्के गुण मिळवून मोठे यश संपादन केले. 235 गुणांसह जिल्ह्याचे नाव रोशन केले. तो दहावीपर्यंत जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकला. तेथे त्याला आयआयटीबद्दल प्रथम माहिती मिळाली. पहिल्या प्रयत्नात 98.2 टक्के मिळाले. यानंतर त्याला एनआयटी जमशेदपुरात प्रवेश मिळाला होता. पण स्वरित खूष नव्हता. त्यांने एक वर्ष ड्रॉप घेतला आणि दुसऱ्या प्रयत्नात हे अप्रतिम यश मिळवले. भविष्यात सॉफ्टवेअर इंजिनियर होण्याचे आणि पुढे आयआयटीत जाण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. 

पूर्वी स्वरित PUBG गेममध्ये पूर्ण बुडालेला असायचा. गेम खेळताना खाणे-पिणेही विसरुन जायचा. आई-वडिलांना खूप चिंता असायची. एकदा त्याचा बाइक अपघात झाला. पोलीस स्टेशनमध्ये मोबाइल तपासला तेव्हा फक्त अभ्यासाची सामग्री दिसली, म्हणून सोडले. पण गेमची सवय काही सुटेना. आई इतकी कंटाळली की ठाण्यात जाऊन म्हणाली, “सर, हा गेम सोडत नाही आणि खातही नाही, याच्यावर केस दाखल करा.” असा स्वरितचा संघर्ष होता.

पण स्वरितला कुटुंबाने पूर्ण साथ दिली. वडील कोर्टात डीड रायटर, आई गृहिणी आहे. स्वरितच्या यशानंतर आई भावुक झाली. वडिलांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. स्वरितने ‘सेकंड स्कूल’ कोचिंग जॉईन केले. शिक्षक विक्रांत गुप्ता यांचे मार्गदर्शन मिळाले. या संस्थेतून यावर्षी 15 विद्यार्थी यशस्वी झाले. स्वरितचे गुण सर्वाधिक आहेत.  “ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील मुलांना चांगली शिक्षण देणे हे संस्थेचे ध्येय आहे. पलामूची मुले हुशार आहेत, फक्त योग्य दिशा हवी.”, असे शिक्षक म्हणतात.

स्वरित यांचे अभ्यासाचे वेळापत्रक कठोर होते. सकाळी 10 ते दुपारी 2 पर्यंत कोचिंग. नंतर 6 ते 7 तास सेल्फ स्टडी करायचा. गरज पडल्यास रात्री 1 वाजेपर्यंत वाचन करायचा. एखादा दिवस चुकला तर पुढचे 2-3 दिवस 15-16 तास अभ्यास करून भरून काढायचा. मध्ये-मध्ये गेमही खेळायचा. स्वरित सांगतो, “आजच्या चुका शिकून उद्या अधिक चांगले करणे हेच यशाचे रहस्य आहे.” अशा मेहनतीने स्वरितचे ट्रान्सफॉर्मेशन झाले. 

यशानंतर ‘सेकंड स्कूल’ने स्वरितला स्वप्नातील रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी बाइक भेट दिली. “मजबूत इरादा असला तर प्रत्येक कमजोरी ताकद बनते”, असे स्वरित सांगतो. पलामूतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही कहाणी प्रेरणा आहे. आता आयआयटीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढील तयारी सुरू झाली आहे.  मेहनत आणि साथीने काहीही अशक्य नाही, हे एका साध्या मुलाने दाखवले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

