लहानपणापासून दृष्टीहिन; आधी IAS, आता KBC मध्ये जिंकले 25 लाख; आयुषीने सांगितलं यशाचं सिक्रेट!

Success Story IAS Ayushi Dabas: अंधत्व, अपंगत्व ही आयुष्याची कमजोरी न मानता ध्येय सक्तीने झपाटलेल्या व्यक्ती आयुष्यात इतिहास घडवतात. अशीच कहाणी आयुषी डबास यांची आहे. केबीसमुळे त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यायत. आयएएस अधिकारी आणि वसंत विहारची एसडीएम आयुषी डबास यांनी ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या 17व्या पर्वात 25 लाख रुपये जिंकून आपल्या यशाची गाथा नव्याने रचली. लहानपणापासून पूर्णपणे दृष्टिहीन असूनही त्यांनी आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि दृढनिश्चयाने यूपीएससी परीक्षेत 48वा क्रमांक मिळवला आणि आता केबीसीच्या मंचावरही आपली छाप पाडली. त्यांच्या यशाचे रहस्य जाणून घेऊया.
आयुषी यांचा यूपीएससी प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. लहानपणापासून 100% दृष्टिहीन असूनही त्यांनी कधीही हार मानली नाही. पाचव्या प्रयत्नात त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून 48वा क्रमांक मिळवला. यासाठी त्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास केला आणि अंधत्वाला आपली कमजोरी बनू दिली नाही. त्यांचा हा दृढनिश्चय त्यांच्या यशाचा पाया बनला.
आयुषी यांच्या आईने त्यांच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी असलेल्या त्यांच्या आईने आयुषीला आयएएस बनण्याचे स्वप्न पाहण्यास प्रेरित केले. त्या स्वतः 100 हून अधिक पुस्तकांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करायच्या, जेणेकरून आयुषी अभ्यास करू शकेल. लोकांच्या नकारात्मक टिप्पण्यांना न जुमानता त्यांनी आपल्या मुलीवर विश्वास ठेवला.
शिक्षण आणि करिअरची सुरुवातदिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर आयुषी यांनी 10 वर्षे लेक्चरर म्हणून काम केले. रानीखेडा येथील रहिवासी असलेल्या आयुषी यांनी इग्नूमधून इतिहासात पदवी मिळवली. 2015 मध्ये त्यांनी आईच्या प्रेरणेने यूपीएससीची तयारी सुरू केली, ज्यामुळे त्यांचा आयएएस होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.
केबीसीच्या 17व्या पर्वात आयुषी यांनी ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ जिंकून हॉट सीट मिळवली. त्यांनी 13 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊन 25 लाख रुपये जिंकले. 50 लाखांच्या 14व्या प्रश्नावर लाईफलाइन संपल्याने त्या पुढे जाऊ शकल्या नाहीत, पण त्यांच्या उत्साहाने आणि बुद्धिमत्तेने अमिताभ बच्चन यांच्यासह प्रेक्षकांचे मन जिंकले.
आयुषी यांचा प्रवास केवळ यूपीएससी किंवा केबीसीपुरता मर्यादित नाही. त्या असंख्य विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः दिव्यांगांसाठी, प्रेरणास्थान आहेत. त्यांनी सिद्ध केले की, आव्हानांना सामोरे जाण्याची हिंमत आणि मेहनत असेल, तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नाही. त्यांच्या यशाने अंधत्वाला कमजोरी मानणाऱ्यांना खणखणीत उत्तर दिले आहे.
