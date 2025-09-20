English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लहानपणापासून दृष्टीहिन; आधी IAS, आता KBC मध्ये जिंकले 25 लाख; आयुषीने सांगितलं यशाचं सिक्रेट!

Success Story IAS Ayushi Dabas: यूपीएससी परीक्षेत 48वा क्रमांक मिळवला आणि आता केबीसीच्या मंचावरही आपली छाप पाडली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 11:34 AM IST
लहानपणापासून दृष्टीहिन; आधी IAS, आता KBC मध्ये जिंकले 25 लाख; आयुषीने सांगितलं यशाचं सिक्रेट!
आयुषी डबास सक्सेस स्टोरी

Success Story IAS Ayushi Dabas: अंधत्व, अपंगत्व ही आयुष्याची कमजोरी न मानता ध्येय सक्तीने झपाटलेल्या व्यक्ती आयुष्यात इतिहास घडवतात. अशीच कहाणी आयुषी डबास यांची आहे. केबीसमुळे त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यायत. आयएएस अधिकारी आणि वसंत विहारची एसडीएम आयुषी डबास यांनी ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या 17व्या पर्वात 25 लाख रुपये जिंकून आपल्या यशाची गाथा नव्याने रचली. लहानपणापासून पूर्णपणे दृष्टिहीन असूनही त्यांनी आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि दृढनिश्चयाने यूपीएससी परीक्षेत 48वा क्रमांक मिळवला आणि आता केबीसीच्या मंचावरही आपली छाप पाडली. त्यांच्या यशाचे रहस्य जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

अटल दृढनिश्चय आणि मेहनत

आयुषी यांचा यूपीएससी प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. लहानपणापासून 100% दृष्टिहीन असूनही त्यांनी कधीही हार मानली नाही. पाचव्या प्रयत्नात त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करून 48वा क्रमांक मिळवला. यासाठी त्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास केला आणि अंधत्वाला आपली कमजोरी बनू दिली नाही. त्यांचा हा दृढनिश्चय त्यांच्या यशाचा पाया बनला.

कुटुंबाचा आधार

आयुषी यांच्या आईने त्यांच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी असलेल्या त्यांच्या आईने आयुषीला आयएएस बनण्याचे स्वप्न पाहण्यास प्रेरित केले. त्या स्वतः 100 हून अधिक पुस्तकांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करायच्या, जेणेकरून आयुषी अभ्यास करू शकेल. लोकांच्या नकारात्मक टिप्पण्यांना न जुमानता त्यांनी आपल्या मुलीवर विश्वास ठेवला.

शिक्षण आणि करिअरची सुरुवातदिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर आयुषी यांनी 10 वर्षे लेक्चरर म्हणून काम केले. रानीखेडा येथील रहिवासी असलेल्या आयुषी यांनी इग्नूमधून इतिहासात पदवी मिळवली. 2015 मध्ये त्यांनी आईच्या प्रेरणेने यूपीएससीची तयारी सुरू केली, ज्यामुळे त्यांचा आयएएस होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.

केबीसीमध्ये यश

केबीसीच्या 17व्या पर्वात आयुषी यांनी ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ जिंकून हॉट सीट मिळवली. त्यांनी 13 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊन 25 लाख रुपये जिंकले. 50 लाखांच्या 14व्या प्रश्नावर लाईफलाइन संपल्याने त्या पुढे जाऊ शकल्या नाहीत, पण त्यांच्या उत्साहाने आणि बुद्धिमत्तेने अमिताभ बच्चन यांच्यासह प्रेक्षकांचे मन जिंकले.

प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व

आयुषी यांचा प्रवास केवळ यूपीएससी किंवा केबीसीपुरता मर्यादित नाही. त्या असंख्य विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः दिव्यांगांसाठी, प्रेरणास्थान आहेत. त्यांनी सिद्ध केले की, आव्हानांना सामोरे जाण्याची हिंमत आणि मेहनत असेल, तर कोणतेही स्वप्न अशक्य नाही. त्यांच्या यशाने अंधत्वाला कमजोरी मानणाऱ्यांना खणखणीत उत्तर दिले आहे.

FAQ

आयुषी डबास यांनी यूपीएससी आणि केबीसीमध्ये यश कसे मिळवले?

आयुषी डबास यांनी लहानपणापासून 100% दृष्टिहीन असूनही दृढनिश्चय आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर यूपीएससी 2021 मध्ये 48वा क्रमांक मिळवला. त्यांच्या आईने 100 हून अधिक पुस्तकांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून त्यांचा अभ्यास सुलभ केला. ‘कौन बनेगा करोडपती’च्या 17व्या पर्वात त्यांनी ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ जिंकून 13 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देऊन 25 लाख रुपये जिंकले. त्यांचा उत्साह आणि बुद्धिमत्ता यामुळे त्यांनी प्रेक्षकांचे मन जिंकले.

आयुषी डबास यांच्या यशामागील प्रेरणा आणि आव्हाने कोणती होती?

आयुषी यांच्या यशामागे त्यांच्या आईचा अटल विश्वास आणि प्रेरणा होती, ज्यांनी त्यांना आयएएस बनण्याचे स्वप्न पाहण्यास प्रोत्साहित केले. दृष्टिहीनता हे त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होते, पण त्यांनी ते कमजोरी बनू दिले नाही. लोकांच्या नकारात्मक टिप्पण्यांना आणि सामाजिक पूर्वग्रहांना न जुमानता त्यांनी पाचव्या प्रयत्नात यूपीएससी उत्तीर्ण केली आणि केबीसीमध्येही यश मिळवले.

आयुषी डबास यांचा शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रवास कसा होता?

आयुषी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन इग्नूमधून इतिहासात पदवी मिळवली. 2012 मध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी 10 वर्षे व्याख्याता म्हणून काम केले. 2015 मध्ये आईच्या प्रेरणेने यूपीएससीची तयारी सुरू केली आणि 2021 मध्ये 48वा क्रमांक मिळवून त्या आयएएस अधिकारी बनल्या. सध्या त्या वसंत विहार येथे एसडीएम म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्यांचा केबीसीमधील सहभाग त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाला अधोरेखित करतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Success Story IAS Ayushi Dabas wins 25 Lakhs in KBC Marathi newsआयुषी डबासआयुषी डबास आईएएस केबीसीआयुषी डबास आईएएस

इतर बातम्या

दुबईत कोल्हापुरी जादू! महेश मांजरेकरांसाठी धनंजय पोवारने दु...

मनोरंजन