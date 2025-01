Success Story: पत्र्याचं घर ते दुबईत बंगला अन् लग्झरीयस कार..., 17 वर्षात सौमेंद्र जेनाचं कसं बदललं आयुष्य?

Success Story : प्रयत्न केल्यानं यशस्वी होतो आणि जर आपण कधी प्रयत्न केलेच नाही तर आपण यशस्वी कसे होणार. असंच काहीसं ओडिशाच्या राउरकेला शहरात राहणाऱ्या सौमेंद्र जेना यांच्यासोबत झालं आहे. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात घडलेल्या दोन गोष्टींचे फोटो शेअर करत या प्रवासाविषयी सांगितलं आहे. त्यांनी शेअर केलेला एक फोटो हा राउरकेला येथील त्यांच्या जुन्या घराचा आहे जे खूपचं छोटं आहे. तर दुसरीकडे हा 12वीं पास दुबईमध्ये कसा आता लग्झरियस बंगल्यात राहतात. त्यांच्याकढे पोर्श टायकन आणि जी वॅगन ब्राबस 800 गाड्या आहेत. आता इथपर्यंतच प्रवास कसा होता असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर रात्र-दिवस मेहनत आहे.

सौमेंद्र जेना यांनी ही पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये सौमेंद्रनं दोन फोटो शेअर केले आहेत. ही पोस्ट शेअर करत सौमेंद्रनं कॅप्शन दिलं की हे माझं जुनं घर होतं-ओडिशाचं छोटसं शहर राउरकेला येथे आहे. इथेच माझा जन्म झाला. लहाणाचा मोठा झालो आणि 12 वी पर्यंत शिकलो. 2021 मध्ये या सगळ्या आठवणी जगण्यासाठी परत गेलो. आज दुबईतलं माझ घर ही तब्बल 17 वर्षांची मेहनत आहे. न झोपता सतत काम केलं कोणतंही कारण दिलं नाही. यशस्वी होण्यासाठी वेळ लागतो. आता तुमचं कारण काय आहे?

This was my home back then—a small town in Odisha, Rourkela, where I was born, grew up, and studied till class 12 (1988-2006). Revisited in 2021 for the memories!

Today, my home in Dubai tells the story of 17 years of relentless hard work, sleepless nights, and no shortcuts.… pic.twitter.com/nw5tCdtwKE

TRENDING NOW news

— Soumendra Jena (@soamjena) January 24, 2025