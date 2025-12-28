English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Success Story: व्यवसायात 2 कोटी बुडाले पण हार नाही मानली; नवीनने पत्नीसह अशी उभारली ₹150000000 ची कंपनी

Success Story:  व्यवसायात पराकोटीचे नुकसान होऊनही या दाम्पत्याने कसं यश मिळवलं? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 06:52 PM IST
Success Story: व्यवसायात 2 कोटी बुडाले पण हार नाही मानली; नवीनने पत्नीसह अशी उभारली ₹150000000 ची कंपनी
सक्सेस स्टोरी

Success Story: उत्तराखंडातील पौड़ी गढ़वालचे रहिवासी नवीन पटवाल आणि पूनम शर्मा हे इंजिनीयर कपल आहे. नवीनने कॉम्प्युटर सायन्समध्ये बी.टेक केलंय तर पूनम ही आयआयटी खड़गपूरची पदवीधर आहे. पूनमने पूर्वी एसआयडीबीआय बँकेत नोकरी केली पण 2013 मध्ये तिने नोकरी सोडून नवीनच्या व्यवसायात साथ दिली. 2007 मध्ये नवीनने आधुनिक पद्धतीने बटन मशरूमची शेती सुरू केली. हळूहळू हा व्यवसाय वाढला आणि 2016 पर्यंत रोज तीन टन मशरूमचे उत्पादन होऊ लागले. ते दिल्लीच्या आझादपूर मंडईत पुरवठा करायचे. व्यवसायात पराकोटीचे नुकसान होऊनही या दाम्पत्याने कसं यश मिळवलं? सविस्तर जाणून घेऊया.

2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे देशव्यापी लॉकडाउन लागले. त्यावेळी नवीनच्या फार्मवर तीन टन म्हणजे 3000 किलो बटन मशरूम तयार होते. ट्रक दिल्लीला जाण्यासाठी सज्ज होते, पण लॉकडाउनमुळे सर्व काही ठप्प झाले. मशरूमची शेल्फ लाइफ फक्त तीन दिवस असते, त्यामुळे कोल्ड स्टोरेज नसल्याने ते सगळे फेकावे लागले. यामुळे त्यांना पूर्ण दोन कोटी रुपयांचा फटका बसला. एकाच खरेदीदारावर आणि एकाच उत्पादनावर अवलंबून राहण्याची चुकीची धोरणे त्यांना समजली.

हार न मानता नवीन सुरुवात

या मोठ्या नुकसानानंतरही नवीन आणि पूनमने खचले नाहीत. त्यांनी शिकलेल्या धड्यांवरून नवीन रणनीती आखली. 2020 मध्येच त्यांनी 'प्लॅनेट मशरूम' नावाचा नवीन ब्रँड सुरू केला. यात त्यांनी फक्त बटन मशरूमवर अवलंबून न राहता विदेशी आणि दुर्मीळ जातींची लागवड सुरू केली. यामध्ये शिटाके, किंग ऑयस्टर, लायन्स मेन, रेशी आणि कॉर्डिसेप्स सारख्या मशरूमचा समावेश आहे. या जातींची किंमत प्रति किलो 1000 ते 1200 रुपये इतकी आहे.

उत्पादन आणि विस्तार

आज त्यांच्या फार्मवर रोज 3.5 टन बटन मशरूम आणि प्रत्येक विदेशी जातीचे 100 किलो असे एकूण सुमारे चार टन मशरूमचे उत्पादन होते. त्यांनी स्वतःची मशरूम स्पॉन लॅब उभी केली, ज्यामुळे ते पूर्णपणे स्वावलंबी झाले. नुकत्याच त्यांनी गुच्छी मशरूमचीही यशस्वी लागवड केली, जी जगातील सर्वात महागडी मशरूम मानली जाते. यासाठी त्यांनी 12 कोटींचे कर्ज घेऊन व्यवसायाचा विस्तार केला.

मार्केटिंगमुळे मिळालं यश 

नवीन-पूर्णमने डिजिटल मार्केटिंगचा चांगला वापर केला. त्यांनी स्वतःची वेबसाइट तयार केली, जिथून ग्राहक थेट मशरूम खरेदी करू शकतात. सोशल मीडियावरही त्यांचा चांगला प्रभाव आहे. एकाच मंडई किंवा दलालावर अवलंबून न राहता थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीती यशस्वी ठरली. या सर्व प्रयत्नांमुळे त्यांचा व्यवसाय पुन्हा उभा राहिला.

आजचं यश

दोन कोटींच्या तोट्यातून बाहेर पडून नवीन आणि पूनमने आपली कंपनी 15 कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीपर्यंत पोहोचवली आहे. संकटातही धैर्य आणि नवीन विचारांनी मोठे यश मिळवता येते, हे यांच्या कहाणीतून दिसून येते.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

