Marathi News
'किड ऑफ द इयर 2025' तेजस्वी मनोज कोण आहे? आजोबांसोबत घडलेल्या घटनेनंतर केला अनोखा कारनामा!

Tejasvi Manoj Success Story: तेजस्वीच्या प्रवासाला एका कौटुंबिक घटनेने दिशा दिली, ज्यामुळे तिने समाजासाठी एक उल्लेखनीय कार्य केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 10, 2025, 06:45 PM IST
'किड ऑफ द इयर 2025' तेजस्वी मनोज कोण आहे? आजोबांसोबत घडलेल्या घटनेनंतर केला अनोखा कारनामा!
तेजस्वी मनोज

Tejasvi Manoj Success Story: काहीजण बालवयात असा कारनामा करतात की अनेकांसाठी ते प्रेरणादायी ठरतात. तेजस्वी मनोज या नावाची सध्या जगभरात चर्चा आहे. 17 वर्षीय भारतीय-अमेरिकन तेजस्वी मनोजला TIME मासिकाने २०२५ च्या 'किड ऑफ द इयर' पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. डलास, टेक्सास येथे राहणारी तेजस्वी ही सॉफ्टवेअर इंजिनीअर पालकांची मुलगी आहे. शालेय जीवनातच तिला कोडिंगची गोडी लागली. 'गर्ल्स हू कोड' या संस्थेत सामील होऊन तिने कोडिंगचे धडे घेतले आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या या प्रवासाला एका कौटुंबिक घटनेने दिशा दिली, ज्यामुळे तिने समाजासाठी एक उल्लेखनीय कार्य केले.

व्यापक समस्या 

फेब्रुवारी 2024 मध्ये तेजस्वीचे आजोबा ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडण्यापासून थोडक्यात वाचले. फसवणूक करणाऱ्यांनी नातेवाईक असल्याचे भासवून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला, पण कुटुंबाने वेळीच हा प्रकार ओळखला. या घटनेने तेजस्वीला धक्का बसला. तिच्या आईच्या मते, तेजस्वीला वाटले की ऑनलाइन फसवणुकीबाबत ज्येष्ठ नागरिकांना माहितीचा अभाव आहे. ही समस्या केवळ तिच्या कुटुंबापुरती मर्यादित नसून व्यापक आहे, हे तिला जाणवले. यातूनच तिने ज्येष्ठांना संरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला.

शील्ड सीनियर्स वेबसाइट

तेजस्वीने 'शील्ड सीनियर्स' ही वेबसाइट विकसित केली, जी ज्येष्ठ नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी समर्पित आहे. या वेबसाइटवर सायबर सुरक्षेची माहिती, संशयास्पद संदेश ओळखण्यासाठी AI-आधारित साधने, चॅटबॉटद्वारे प्रश्नांची उत्तरे आणि तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. तेजस्वीचे ध्येय आहे की, ज्येष्ठांनी ऑनलाइन जगात आत्मविश्वासाने आणि सुरक्षितपणे वावरावे. या उपक्रमाने तिला स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळवून दिली.

ऑनलाइन सुरक्षिततेचे धडे

तेजस्वीच्या कार्याची दखल अनेक स्तरांवर घेतली गेली. तिला काँग्रेसनल अॅप चॅलेंजमध्ये सन्माननीय उल्लेख मिळाला आणि टेक्सासच्या प्लानो येथे TEDx टॉक देण्याची संधी मिळाली. ती स्थानिक ज्येष्ठांसाठी सेमिनार घेते, जिथे ती ऑनलाइन सुरक्षिततेचे धडे देते. तिच्या पहिल्या सेमिनारला उपस्थितांनी उत्साहाने नोट्स घेतल्या, ज्यामुळे तिला प्रोत्साहन मिळाले. ती म्हणते, “लोकांना मदत करताना मला आनंद होतो.”

भविष्यातील योजना काय?

2024 मध्ये ज्येष्ठांशी संबंधित ऑनलाइन फसवणुकीमुळे ५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले, ज्यामुळे 'शील्ड सीनियर्स'सारख्या व्यासपीठाचे महत्त्व अधोरेखित होते. तेजस्वी स्वयंसेवा, निर्वासितांना शिकवणे आणि शाळेच्या ऑर्केस्ट्रामध्ये व्हायोलिन वादन करते. 

तेजस्वीला संगणक शास्त्रात, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात, पुढील शिक्षण घ्यायचे आहे. ती कुटुंबांना आवाहन करते की, आपल्या प्रियजनांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करा. तेजस्वीचे कार्य केवळ सुरुवात आहे, आणि ती भविष्यातही समाजासाठी प्रेरणादायी योगदान देत राहील.

FAQ

प्रश्न: तेजस्वी मनोज कोण आहे आणि तिला TIME मासिकाने 'किड ऑफ द इयर २०२५' पुरस्कार का दिला?

उत्तर: तेजस्वी मनोज ही १७ वर्षीय भारतीय-अमेरिकन मुलगी आहे, जी डलास, टेक्सास येथे राहते. तिने 'शील्ड सीनियर्स' नावाची वेबसाइट विकसित केली, जी ज्येष्ठ नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीपासून संरक्षण देते. तिच्या या उल्लेखनीय कार्यासाठी TIME मासिकाने तिला २०२५ च्या 'किड ऑफ द इयर' पुरस्काराने सन्मानित केले. तेजस्वीने कोडिंगची आवड 'गर्ल्स हू कोड' संस्थेतून जोपासली आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रश्न: तेजस्वीला 'शील्ड सीनियर्स' वेबसाइट बनवण्याची प्रेरणा कशी मिळाली?

उत्तर: फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तेजस्वीचे आजोबा ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडण्यापासून थोडक्यात वाचले. फसवणूक करणाऱ्यांनी नातेवाईक असल्याचे भासवून पैसे मागितले, परंतु कुटुंबाने वेळीच हा प्रकार ओळखला. या घटनेने तेजस्वीला धक्का बसला आणि तिला ज्येष्ठ नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीबाबत माहितीचा अभाव असल्याचे जाणवले. यातूनच तिने 'शील्ड सीनियर्स' वेबसाइट विकसित केली, जी सायबर सुरक्षेची माहिती, AI-आधारित साधने आणि तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया प्रदान करते.

प्रश्न: तेजस्वीच्या कार्याला कोणत्या प्रकारची मान्यता मिळाली आहे आणि तिच्या भविष्यातील योजना काय आहेत?

उत्तर: तेजस्वीच्या कार्याची दखल काँग्रेसनल अॅप चॅलेंजमध्ये सन्माननीय उल्लेखाने आणि टेक्सासच्या प्लानो येथील TEDx टॉकच्या संधीने झाली. ती स्थानिक ज्येष्ठांसाठी सेमिनार घेते, जिथे ती ऑनलाइन सुरक्षिततेचे धडे देते. ती स्वयंसेवा करते, निर्वासितांना शिकवते आणि शाळेच्या ऑर्केस्ट्रामध्ये व्हायोलिन वादन करते. भविष्यात तिला संगणक शास्त्रात, विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात शिक्षण घ्यायचे आहे, आणि ती कुटुंबांना प्रियजनांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

