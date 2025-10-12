Success Story: Zoho चा सिक्युरीटी गार्ड त्याच कंपनीत बनला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, विना डिग्री घेतोय लाखोंचा पगार!

Abdul Alim Success Story: कठोर परिश्रम आणि अविरत शिकण्याच्या जोरावर सामान्य माणूस कसे उंच शिखर गाठू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण तामिळनाडूतील अब्दुल अलीम आहेत. वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या या तरुणाने झोहो कंपनीत सुरक्षारक्षक म्हणून करिअरची सुरुवात केली आणि आता तेच कंपनीचे मुख्य सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंजिनिअर झाले आहेत. डिग्रीशिवाय लाखो रुपयांची कमाई करणाऱ्या अलीमच्या लिंक्डइन पोस्टने जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरित केलंय. ही कथा यशासोबतच संधी आणि मार्गदर्शनाची आहे, जी झोहोच्या 'कौशल्य प्राधान्य' धोरणाचे प्रतीक ठरलीय. याबद्दल जाणून घेऊया.
2013 मध्ये खिशात केवळ 1000 रुपये घेऊन घर सोडणाऱ्या अब्दुल अलीमला चेन्नईत पोहोचल्यावर दोन महिने रस्त्यावर उपासमार सहन करावी लागली. 800 रुपयांचे ट्रेन तिकीटला घातल्यानंतर राहणे आणि नोकरीसाठी धडपड सुरू झाली. शाळेत थोडक्यात HTML शिकलेल्या अलीमकडे कोणती डिग्री नव्हती. पण त्याचे स्वप्न मोठे होते. शेवटी झोहोच्या कार्यालयात सुरक्षा रक्षकाची नोकरी मिळाली. ज्यात दिवसाला 12 तास ड्युटी करावी लागत असे. ही नोकरी त्याच्या जीवनातील पहिली स्थिरता ठरली. ज्यातून त्याची पुढील वाटचाल सुरू झाली.
ड्युटीदरम्यान झोहोचे वरिष्ठ अधिकारी शिबू अलेक्सिस यांनी अलीमची उत्साही नजर ओळखली. 'तुझ्या डोळ्यात काहीतरी खास आहे,' असे म्हणून त्यांनी त्याच्या शिक्षणाबद्दल चौकशी केली. अलीमने HTML चे थोडे ज्ञान सांगितले आणि शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. शिबू यांनी आठ महिने मार्गदर्शन केले. दिवसा सुरक्षा काम, संध्याकाळी प्रोग्रामिंगचे धडे – हीच त्याची दिनचर्या झाली. या काळात अलीमने स्वत: एक साधे अॅप तयार केले, जे यूजर्सच्या इनपुटचे व्हिज्युअलायझेशन करत असे. हे अॅप शिबू यांनी कंपनी मॅनेजरला दाखवले, ज्याने अलीमची क्षमता ओळखली गेली.
अॅप पाहून प्रभावित झालेल्या मॅनेजरने अलीमला डेव्हलपर पदासाठी मुलाखतीसाठी बोलावले. पदवी नसल्याने संकोच करणाऱ्या अलीमला मॅनेजर म्हणाले, 'झोहोमध्ये डिग्रीची गरज नाही, येथे फक्त कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाचे आहे.' ही ओळख झोहोच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे. मुलाखत उत्तीर्ण होऊन अलीमला डेव्हलपर म्हणून नोकरी मिळाली. आता 8 वर्षांनंतर तो कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून लाखो रुपयांची कमाई करतो. प्रगतीसाठी मेहनतीसोबत संधीदेखील महत्त्वाची असल्याचे यातून दिसून येते.
लिंक्डइनवर या कहाणी शेअर करण्यात आली असून त्याला 3 लाख लाईक्स आणि 17 हजार कमेंट्स मिळाल्या आहेत. अलीमने शिबू अलेक्सिस आणि झोहोचा आभारी असल्याचे लिहिले. 'शिबू सरांनी ज्ञान दिले, झोहोने संधी दिली. शिकण्याला कधीच उशीर होत नाही.' असे तो सांगतो. यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी त्याच्या मेहनतीचे कौतुक केले. एका युजरने लिहिले, 'तुझ्या संघर्षाला सलाम, झोहोने तुला नवे जीवन दिले.' ही कथा लाखो तरुणांना प्रेरणा देत असून, डिग्रीशिवाय यश शक्य असल्याचे सिद्ध करते.
1996 मध्ये श्रीधर वेम्बू यांनी चेन्नईत स्थापन झालेल्या झोहो ही क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेअर कंपनी CRM, ई-मेल, वित्तीय साधने आणि वर्कप्लेस सॉफ्टवेअर बनवते. त्यांची जगभरात 18 हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांसह ३० कार्यालये असलेली ही कंपनी स्वस्त तंत्रज्ञान आणि डेटा गोपनीयतेवर भर देते. अलीमची कथा झोहोच्या 'स्किल्स फर्स्ट' धोरणाचे उदाहरण आहे. नुकतेच अमेरिकी टॅरिफ तणावात मंत्र्यांनी या कंपनीला पाठिंबा दिलाय.
