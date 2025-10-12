English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Success Story: Zoho चा सिक्युरीटी गार्ड त्याच कंपनीत बनला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, विना डिग्री घेतोय लाखोंचा पगार!

Abdul Alim Success Story: डिग्रीशिवाय लाखो रुपयांची कमाई करणाऱ्या अलीमच्या लिंक्डइन पोस्टने जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरित केलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 12, 2025, 04:01 PM IST
Success Story: Zoho चा सिक्युरीटी गार्ड त्याच कंपनीत बनला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, विना डिग्री घेतोय लाखोंचा पगार!
अब्दुल अलीम सक्सेस स्टोरी

Abdul Alim Success Story: कठोर परिश्रम आणि अविरत शिकण्याच्या जोरावर सामान्य माणूस कसे उंच शिखर गाठू शकतो, याचे जिवंत उदाहरण तामिळनाडूतील अब्दुल अलीम आहेत. वीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या या तरुणाने झोहो कंपनीत सुरक्षारक्षक म्हणून करिअरची सुरुवात केली आणि आता तेच कंपनीचे मुख्य सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंजिनिअर झाले आहेत. डिग्रीशिवाय लाखो रुपयांची कमाई करणाऱ्या अलीमच्या लिंक्डइन पोस्टने जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरित केलंय. ही कथा यशासोबतच संधी आणि मार्गदर्शनाची आहे, जी झोहोच्या 'कौशल्य प्राधान्य' धोरणाचे प्रतीक ठरलीय. याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

2013 मध्ये खिशात केवळ 1000 रुपये घेऊन घर सोडणाऱ्या अब्दुल अलीमला चेन्नईत पोहोचल्यावर दोन महिने रस्त्यावर उपासमार सहन करावी लागली. 800 रुपयांचे ट्रेन तिकीटला घातल्यानंतर राहणे आणि नोकरीसाठी धडपड सुरू झाली. शाळेत थोडक्यात HTML शिकलेल्या अलीमकडे कोणती डिग्री नव्हती. पण त्याचे स्वप्न मोठे होते. शेवटी झोहोच्या कार्यालयात सुरक्षा रक्षकाची नोकरी मिळाली. ज्यात दिवसाला 12 तास ड्युटी करावी लागत असे. ही नोकरी त्याच्या जीवनातील पहिली स्थिरता ठरली. ज्यातून त्याची पुढील वाटचाल सुरू झाली.

शिकण्याची सुरुवात

ड्युटीदरम्यान झोहोचे वरिष्ठ अधिकारी शिबू अलेक्सिस यांनी अलीमची उत्साही नजर ओळखली. 'तुझ्या डोळ्यात काहीतरी खास आहे,' असे म्हणून त्यांनी त्याच्या शिक्षणाबद्दल चौकशी केली. अलीमने HTML चे थोडे ज्ञान सांगितले आणि शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. शिबू यांनी आठ महिने मार्गदर्शन केले. दिवसा सुरक्षा काम, संध्याकाळी प्रोग्रामिंगचे धडे – हीच त्याची दिनचर्या झाली. या काळात अलीमने स्वत: एक साधे अॅप तयार केले, जे यूजर्सच्या इनपुटचे व्हिज्युअलायझेशन करत असे. हे अॅप शिबू यांनी कंपनी मॅनेजरला दाखवले, ज्याने अलीमची क्षमता ओळखली गेली.

मुलाखतीतून निवड 

अॅप पाहून प्रभावित झालेल्या मॅनेजरने अलीमला डेव्हलपर पदासाठी मुलाखतीसाठी बोलावले. पदवी नसल्याने संकोच करणाऱ्या अलीमला मॅनेजर म्हणाले, 'झोहोमध्ये डिग्रीची गरज नाही, येथे फक्त कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाचे आहे.' ही ओळख झोहोच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे. मुलाखत उत्तीर्ण होऊन अलीमला डेव्हलपर म्हणून नोकरी मिळाली. आता 8 वर्षांनंतर तो कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून लाखो रुपयांची कमाई करतो. प्रगतीसाठी मेहनतीसोबत संधीदेखील महत्त्वाची असल्याचे यातून दिसून येते.

व्हायरल पोस्ट

लिंक्डइनवर या कहाणी शेअर करण्यात आली असून त्याला 3 लाख लाईक्स आणि 17 हजार कमेंट्स मिळाल्या आहेत. अलीमने शिबू अलेक्सिस आणि झोहोचा आभारी असल्याचे लिहिले. 'शिबू सरांनी ज्ञान दिले, झोहोने संधी दिली. शिकण्याला कधीच उशीर होत नाही.' असे तो सांगतो. यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी त्याच्या मेहनतीचे कौतुक केले. एका युजरने लिहिले, 'तुझ्या संघर्षाला सलाम, झोहोने तुला नवे जीवन दिले.' ही कथा लाखो तरुणांना प्रेरणा देत असून, डिग्रीशिवाय यश शक्य असल्याचे सिद्ध करते.

झोहो कंपनीचा इतिहास काय?

1996 मध्ये श्रीधर वेम्बू यांनी चेन्नईत स्थापन झालेल्या झोहो ही क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेअर कंपनी CRM, ई-मेल, वित्तीय साधने आणि वर्कप्लेस सॉफ्टवेअर बनवते. त्यांची जगभरात 18 हजारहून अधिक कर्मचाऱ्यांसह ३० कार्यालये असलेली ही कंपनी स्वस्त तंत्रज्ञान आणि डेटा गोपनीयतेवर भर देते. अलीमची कथा झोहोच्या 'स्किल्स फर्स्ट' धोरणाचे उदाहरण आहे. नुकतेच अमेरिकी टॅरिफ तणावात मंत्र्यांनी या कंपनीला पाठिंबा दिलाय.

FAQ

प्रश्न: अब्दुल अलीमने झोहोमध्ये सुरक्षा रक्षक ते सॉफ्टवेअर इंजिनिअर हा प्रवास कसा केला?

उत्तर: अब्दुल अलीमने २०१३ मध्ये केवळ १००० रुपये घेऊन चेन्नई गाठले आणि दोन महिने उपासमारीत काढले. त्याला झोहोमध्ये सुरक्षा रक्षकाची नोकरी मिळाली. शाळेतील HTML चे थोडे ज्ञान आणि शिकण्याच्या इच्छेने त्याने प्रेरणा घेतली. वरिष्ठ कर्मचारी शिबू अलेक्सिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने आठ महिने प्रोग्रामिंग शिकले. त्याने बनवलेल्या अॅपने मॅनेजरला प्रभावित केले आणि मुलाखत उत्तीर्ण करून तो सॉफ्टवेअर डेव्हलपर बनला.

प्रश्न: अब्दुलच्या यशात झोहोच्या कोणत्या धोरणाने महत्त्वाची भूमिका बजावली?

उत्तर: झोहोच्या 'कौशल्य प्रथम, डिग्री नंतर' या धोरणाने अब्दुलच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पदवी नसतानाही त्याच्या प्रोग्रामिंग कौशल्यामुळे त्याला मुलाखतीची संधी मिळाली. मॅनेजरने स्पष्ट केले की, झोहोमध्ये कौशल्य आणि व्यक्तिमत्त्वाला प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे अब्दुलला डिग्रीशिवाय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून स्थान मिळाले.

प्रश्न: अब्दुलच्या लिंक्डइन पोस्टला कसा प्रतिसाद मिळाला आणि त्यातून काय प्रेरणा मिळते?

उत्तर: अब्दुलच्या लिंक्डइन पोस्टला ३ लाख लाईक्स आणि १७ हजार कमेंट्स मिळाल्या, ज्यात लोकांनी त्याच्या मेहनतीचे कौतुक केले. त्याने शिबू अलेक्सिस आणि झोहोचे आभार मानले. एका युजरने लिहिले, 'तुझ्या संघर्षाला सलाम, झोहोने तुला नवे जीवन दिले.' ही कथा तरुणांना प्रेरणा देते की, कठोर परिश्रम, शिकण्याची इच्छा आणि योग्य मार्गदर्शनाने डिग्रीशिवायही यश मिळवता येते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
viral postZoho Security Guard Viral Postsecurity guardsoftware engineerInspirational journey

इतर बातम्या

ख्रिसमसमध्ये फिरायला जायचा प्लॅन करताय? 'ही' जागा...

Lifestyle