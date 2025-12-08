English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'इन्फ्लुएन्सर बनवण्याच्या नादात...'; रील, लाईक्स, सोशल मीडियाच्या चक्रात तुमचंही मूल अडकतंय? सुधा मूर्ती म्हणाल्या...

Social Media Influencer : मागील काही वर्षांमध्ये 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर' हा शब्द सातत्यानं वापरला जात असल्याची बाब तुमच्याही लक्षात आली असेल.   

सायली पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 02:57 PM IST
'इन्फ्लुएन्सर बनवण्याच्या नादात...'; रील, लाईक्स, सोशल मीडियाच्या चक्रात तुमचंही मूल अडकतंय? सुधा मूर्ती म्हणाल्या...
Sudha Murty statment on impact of social media on children kids social media safety guidelines for children privacy

Social Media Influencer : डिजिटलायझेशनच्या या विश्वात जवळपास सगळी कामं ऑनलाईन पद्धतीनं होत असतानाच हीच ऑनलाईन पद्धत, किंबहुना सोशल मीडियाची अनेक माध्यमं बऱ्याचजणांसाठी त्यांची ओळखसुद्धा ठरली आहेत. पण, इथं काही समीकरणं मात्र सपशेल चुकत असून त्याचा या लहान मुलांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची बाब राज्यसभेच्या खासदार सुधा मूर्ती यांनी नुकत्याच हिवाळी अधिवेशनातील सत्रादरम्यान सभागृहापुढे मांडली. 

अनेक पालक सातत्यानं वाढणाऱ्या ट्रेंडमध्ये Online Content साठी मुलांनाही समाविष्ट करून घेतात. आकर्षक कपडे, डान्स रील, विनोदी नाट्य अशा विविध माध्यमांतून लहान मुलं सोशल मीडियावर क्षणात व्हायरल होत आहेत. हे व्हिडीओ पाहताना अतिशय गोड आणि त्यानं कोणाचं काहीही नुकसान होत नाही असं वाटत असले तरीही त्याच्या दूरगामी परिणामांबाबत आपण विचारच करत नसल्याचं मूर्ती म्हणाल्या. 

मुळात चुकतं कोण? पालक की मुलं?

खरी चूक पालकांचीच असते आणि मुलांचे व्हिडीओ ते जेव्हा सोशल मीडियावर शेअर करतात तिथून हे सत्र सुरू होतं असं मूर्ती म्हणाल्या. अनेकदा हे व्हिडीओ फक्त आठवणींसाठी नव्हे, तर फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी आणि अनेकदा अर्थार्जनासाठीसुद्धा शेअर केले जातात. इथं गणितं चुकतात. काय शेअर केलं जावं यावर मुलाचं काहीच मत नसतं असं म्हणत कोट्यवधी अनोळखी माणसं आपल्याला पाहणार, आपल्यावर मतं मांडणार, पूर्वग्रह ठेवणार याची त्यांना कल्पनाही नसते. मात्र याच प्रकारातून काळानुरूप लहान मुलांचा निरागसपणा आणि त्यांच्या भावनिक आरोग्याला धक्का पोहोचू शकतो ही गंभीर बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली. 

एखाद्या मुलाचं बालपहा सोशल मीडियावरील कंटेंट नसूच शकतो असं म्हणत त्यांनी चिंतेचा सूर आळवला. लहान मुलांना खेळण्याची, मैत्री करण्याची आणि कॅमेरासमोर परफॉर्म करण्याचा दबाव नसला पाहिजे, कारण जेव्हा एखादं लहान मूल सातत्यान प्रसिद्धीझोतापुढे येतं तेव्हा कुठेतरी ते आयुष्यातील अनेक लहान आनंदी क्षणांना मुकतं असा स्पष्ट विचार त्यांनी मांडला. 

लहान मुलांच्या कामावरून आधीच काही मापदंड 

भारतात जाहिरातील आणि चित्रपटांमध्ये लहान मुलांच्या कामावरून आधीच काही मापदंड आखण्यात आले आहेत. तर मह सोशल मीडियासाठी हे असे नियम का नाहीत? कारण, पारंपरिक माध्यमांच्या तुलनेत इंटरनेटची व्याप्ती अधिक आहे, त्यामुळं याचा गांभीर्यानं विचार केला गेलाच पाहिजे असं ठाम मत सुधा मूर्ती यांनी सदनापुढे मांडलं. लहान मुलांची सोशल मीडियावर नेमकी कशी उपस्थिती असावी याची नियमावली सरकारनं आखावी, त्यासाठीच्या नियम आणि अटी तयार करत कपड्यांबाबतचे नियम, जाहिरातीकरणासाठी त्यांचा वापर आणि मुलांना समज येण्याआधी त्यांना या वर्तुळात ढकलणं यावर नियंत्रण आलं पाहिजे अशी आर्जव त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
social mediachilden influencersudha murtySudha Murty newsimpact of social media on children

