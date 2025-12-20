गोडी कमी, काळजी जास्त; ‘शुगर फ्री’मुळे साखरेची मागणी घसरली

मधुमेहाच्या वाढत्या प्रदुर्भावामुळे लोकं त्यांच्या दैनंदिन जिवनात साखरेचं प्रमाण निम्यापेक्ष्याही कमी करत आहेत. याचा दुष्परीणाम साखर उद्योगांना तर होतच आहे सोबतच थेट शेतकऱ्यांनाही होत आहे.
साखर उद्योगाची दयनीय परिस्थिती
'आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीसाठी साखर न खाणारा मोठा वर्ग देशात निर्माण झाला आहे. साखरेचा घरगुती वापर कमी झाला आहे. तसेच, साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने साखर उद्योगाची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे,' असे वक्तव्य राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी गेल्या शुक्रवारी (19 डिसेंबर 2025) केले. 'साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्याने उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा भाव वाढवावा,' अशी मागणी त्यांनी केली.
10 वर्षांचे साखर धोरण तयार
साखरेचे उत्पादन, साखर उद्योगातील अडीअडचणी यासंदर्भात महासंघाने पुढील 10 वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. यानिमित्त आयोजित कार्यशाळेत धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. 'साखर क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्र्यांनाही विचार करायला लावला आहे.
उद्योग संकटात असल्याची हर्षवर्धन पाटील यांची भीती ही खरीच आहेत. त्यानी मोठ मोठ्या नेत्यांना या संदर्भात विविध मागण्यांचे निवेदन पाठवले असून, उद्योग वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी विनंती केली आहे,' असे पाटील यांनी सांगितले. 2022 - 23च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत 2024-25च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एक हजार 200 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. सध्या उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) चार हजार रुपये प्रतिटनापेक्षा जास्त आहे. साखर कारखान्यांना मिळणारा भाव तीन हजार 750 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल चार हजार 100 रुपये करावी,' अशी मागणी पाटील यांनी केली.
'शुगर फ्री'चं कडू गुपित
तुम्हाला माहित आहे का? शुगर फ्रीचा ट्रेंड मिरवणारे खूपच धोकादायक आरोग्याला निमंत्रम देत आहेत. शुगर फ्रीचा शिक्कला लावण्याऱ्या बऱ्याच कंपन्या कृत्रीम स्वीटनरचा वापर करतात. या कृत्रीम स्वीटनरमुळे आपण बऱ्याच आजारांना बळी पडू शकतो. हे शरीरासाठी खूप घातक असते. ऐकी कडे हा मुद्दा महात्त्वाचा आहेच पण साखरेचा खप कमी होतोय ही समस्या सुद्धा आहेच.