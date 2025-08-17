English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सर्वसामान्यांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी, ऐन सणासुदीत वाढले साखरेचे दर; जाणून घ्या नवे दर!

Sugar Prices: साखरेचे खाणार त्याला देव देणार अशी आपली मराठीची म्हण पण आता देवाच्या नेवैद्यातले गोड पदार्थ कमी होईल की काय अशी भीती आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 17, 2025, 09:20 PM IST
साखरेची किंमत

Sugar Prices: ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढल्यानं ग्राहकांचं तोंड कडू झालंय. यंदा साखरेचं उत्पादन कमी झालंय. त्यात आता मागणी वाढल्यानं दरावर परिणाम झालाय. आगामी काळात सणांच्या पार्श्वभुमीवर दर आणखी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

साखरेचे खाणार त्याला देव देणार अशी आपली मराठीची म्हण पण आता देवाच्या नेवैद्यातले गोड पदार्थ कमी होईल की काय अशी भीती आहे. श्रावण महिन्यापासून गणेशोत्सव ते दिवाळीपर्यंत सणांची धामधूम असते. या काळात साखरेला मागणी अधिक परिणामी साखरेचे दर किलोमागे 3 - 4 रूपयांनी वाढलेत. येत्या काळात साखरेचे भाव आणखी वाढण्याच्या शक्यतेनं ग्राहकांचं तोंड कडू झालंय. घाऊक बाजारपेठेत साखरेचे उच्चांकी दर पाहायला मिळतायत. साखरेच्या दरात किलोमागे 3 ते 4 रुपयांची वाढ झाली असून साखरेचा दर 42 ते 43 रुपये किलो इतका झालाय. 
दिवाळीपर्यंत साखरेचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

साखर कारखान्याच्या गेल्या गळीत हंगामात गाळपाचं गणित बिघडल्यानं साखरेचं उत्पादन कमी झालं. त्यामुळे बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढलेत.. त्यामुळे 3,800 रुपये क्विंटल रुपयांनी मिळणारी साखर 4,250 पर्यंत पोहोचली आहे. 

सणावाराला खासकरून गणेशोत्सवात दरदिवशी नेवैद्यासाठी गोड पदार्थ लागतोच. मिठाई, पेढे यांची मागणीही अधिक असते. जर साखरेचे दर आणखी वाढले तर त्याचेही दर वाढतील. इतर साहित्य, नारळाचे दर वाढलेले असताना आता साखरही महाग झाल्यानं सर्वसामान्यांना सणसाजरे करताना हात आखता घ्यावा लागेल, असं चित्र दिसतंय. 

 FAQ 

१. सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किमतीत वाढ का झाली आहे आणि याचा ग्राहकांवर कसा परिणाम होतोय?

उत्तर: सणासुदीच्या काळात, विशेषतः श्रावण, गणेशोत्सव ते दिवाळीपर्यंत, साखरेची मागणी वाढते, तर यंदा साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. गेल्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांचे गाळप कमी झाल्याने उत्पादन घटले, ज्यामुळे घाऊक बाजारपेठेत साखरेचा दर ३,८०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ४,२५० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचा दर ४२-४३ रुपये प्रति किलो झाला आहे. यामुळे मिठाई, पेढे यांसारख्या गोड पदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना सण साजरे करताना आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.

२. साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची मुख्य कारणे कोणती आहेत?

उत्तर: यंदा साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याचे प्रमुख कारण गेल्या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांचे गाळप कमी झाले आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत साखरेचे उत्पादन २१९ लाख टन इतके झाले, जे गेल्या वर्षीच्या २५५ लाख टनांच्या तुलनेत ३६ लाख टन कमी आहे. याशिवाय, कडक उन्हामुळे ऊसाच्या रसाचे प्रमाण कमी झाले आणि अनेक कारखाने बंद झाले, ज्यामुळे साखरेचा पुरवठा कमी झाला आणि दर वाढले.

३. साखरेच्या दरवाढीचा सणासुदीच्या उत्सवांवर कसा परिणाम होईल?

उत्तर: सणासुदीच्या काळात, विशेषतः गणेशोत्सव आणि दिवाळीत, गोड पदार्थ, मिठाई आणि पेढ्यांना मोठी मागणी असते. साखरेचा दर प्रति किलो ४२-४३ रुपये झाल्याने आणि दिवाळीपर्यंत आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने, गोड पदार्थांच्या किमती वाढतील. याशिवाय, नारळ आणि इतर साहित्याचे दरही वाढले असल्याने, सर्वसामान्यांना सण साजरे करताना खर्च नियंत्रित करावा लागेल. यामुळे गणेशोत्सवात नेवैद्यासाठी लागणारे गोड पदार्थ आणि मिठाई खरेदी करताना आर्थिक दबाव वाढेल

