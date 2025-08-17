सर्वसामान्यांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी, ऐन सणासुदीत वाढले साखरेचे दर; जाणून घ्या नवे दर!

Sugar Prices: ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढल्यानं ग्राहकांचं तोंड कडू झालंय. यंदा साखरेचं उत्पादन कमी झालंय. त्यात आता मागणी वाढल्यानं दरावर परिणाम झालाय. आगामी काळात सणांच्या पार्श्वभुमीवर दर आणखी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
साखरेचे खाणार त्याला देव देणार अशी आपली मराठीची म्हण पण आता देवाच्या नेवैद्यातले गोड पदार्थ कमी होईल की काय अशी भीती आहे. श्रावण महिन्यापासून गणेशोत्सव ते दिवाळीपर्यंत सणांची धामधूम असते. या काळात साखरेला मागणी अधिक परिणामी साखरेचे दर किलोमागे 3 - 4 रूपयांनी वाढलेत. येत्या काळात साखरेचे भाव आणखी वाढण्याच्या शक्यतेनं ग्राहकांचं तोंड कडू झालंय. घाऊक बाजारपेठेत साखरेचे उच्चांकी दर पाहायला मिळतायत. साखरेच्या दरात किलोमागे 3 ते 4 रुपयांची वाढ झाली असून साखरेचा दर 42 ते 43 रुपये किलो इतका झालाय.
दिवाळीपर्यंत साखरेचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
साखर कारखान्याच्या गेल्या गळीत हंगामात गाळपाचं गणित बिघडल्यानं साखरेचं उत्पादन कमी झालं. त्यामुळे बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढलेत.. त्यामुळे 3,800 रुपये क्विंटल रुपयांनी मिळणारी साखर 4,250 पर्यंत पोहोचली आहे.
सणावाराला खासकरून गणेशोत्सवात दरदिवशी नेवैद्यासाठी गोड पदार्थ लागतोच. मिठाई, पेढे यांची मागणीही अधिक असते. जर साखरेचे दर आणखी वाढले तर त्याचेही दर वाढतील. इतर साहित्य, नारळाचे दर वाढलेले असताना आता साखरही महाग झाल्यानं सर्वसामान्यांना सणसाजरे करताना हात आखता घ्यावा लागेल, असं चित्र दिसतंय.
